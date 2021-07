Michalina Wierzba wicemistrzynią MME w drużynie

Pięcioboistka Legii Warszawa wystartowała w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, które odbyły się w szwajcarskim Bernie. Michalina Wierzba rozpoczęła od startu w sztafecie mieszanej, w parze z Darią Niedziałkowską. Ze względu na słabszy wynik w szermierce, Wierzba i Niedziałkowska, uplasowały się ostatecznie na ósmej pozycji. W piątek Wierzba walczyła o awans do finału MME, a w kwalifikacjach wzięło udział 50. zawodniczek. Legionistka zajęła miejsce gwarantujące start w niedzielnym finale kobiet. W nim nasza zawodniczka zajęła 21. miejsce, najlepiej spisując się w jeździe konnej, w której uzyskała 9. wynik. W pływaniu Wierzba z czasem 2:24,91 min. miała 27. miejsce, w szermierce zajęła 31. pozycję (13 wygranych), a w laser runie była 27. (13:28,15 min.). Bardzo dobry występ w finale trzech reprezentantek Polski sprawił, że Polski zdobyły srebrny medal drużynowo w składzie Ewa Pydyszewska (ZKS Drzonków), Daria Niedziałkowska (Victoria Radom) i Michalina Wierzba (Legia Warszawa). Polki w klasyfikacji drużynowej wskoczyły na drugie miejsce po rywalizacji na parkurze, a po laser runie jeszcze umocnił się na drugiej pozycji.

