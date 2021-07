Pekhart i Juranović mogą odejść z Legii

Dwóch ważnych zawodników Legii Warszawa już wkrótce może pożegnać się z klubem. Tomas Pekhart i Josip Juranović jako jedyni załapali się na udział w Euro 2020 i dopiero mają wrócić do stolicy. Niewykluczone, że wrócą głównie tylko po to, by się spakować. Jak informuje sport.interia.pl Legia podpisała pełnomocnictwo menedżerowi Pekahrta, który szuka mu nowego klubu. Król strzelców Ekstraklasy ma jeszcze tylko rok umowy z Legią i nie ukrywa, że liczy na jej przedłużenie, a jeżeli to się nie stanie, to chętnie odejdzie. Z kolei przy Łazienkowskiej raczej nikt nie da dużo większych pieniędzy 32-letniemu napastnikowi, który ma za sobą najlepszy sezon w karierze. O możliwym odejściu Juranovicia mówi się już od dłuższego czasu. Zawodnik miał dostać informację od menedżera, by nie szykował się do powrotu do polskiej ligi, bo ma dla niego zdecydowanie lepsze oferty. Różnica jest taka, że "Jura" ma jeszcze dwa lata kontraktu, ale ma 25 lat i można na nim sporo zarobić. Trudno się spodziewać, że Legia będzie trzymała go na siłę. Niestety może się to odbić na boisku, bo Chorwat do tej pory był pierwszym wyborem trenera na prawym wahadle. Juranović do treningów ma wrócić dopiero w najbliższą niedzielę, czyli 3 dni przed rewanżowym meczem z Bodo/Glimt po dwutygodniowym odpoczynku. Z kolei Tomas Pekhart dopiero w sobotę w zakończył udział w Euro.

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Każdy może... zależy ile kupiec zapłacj. odpowiedz

Silna Liga - 2 godziny temu, *.korbank.pl Takie to kurcze granie, pierwszy lepszy piłkarz trochę pogra i spiernicza do innej lepszej ligi, z taką rotacją to my nigdy nie będziemy grać na wysokim poziomie żeby zdominować ligę i grać choćby w Lidze Europejskiej regularnie. odpowiedz

myślący - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kochajcie piłkarzy, tak szybko odchodzą....... odpowiedz

zdzicho - 5 godzin temu, *.16.195 na obu zarobić. Czecha puścić za 2 bańki europejskiej waluty, a Jurę za 5-7 odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.com.pl @zdzicho: No i po co ci te pieniądze? Myślisz że za nie kupią lepszych zawodników? Nie 3/4 z tej kasy Miodu schowa do portfela a za 1/4 kupi 3 królów strzelców III ligi amatorskiej z Sratatatastanu na ławę do dwójki. odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @zdzicho: żaden z nich nie jest tyle wart. poza tym kupcy wiedzą, jak a jest sytuacja LEGII - w sumie 4-5 mln euro byłoby spoko odpowiedz

Misiek75 - 6 godzin temu, *.vectranet.pl I to jest właśnie polityka Miodka, trzeba druzynę scalać przed startem do Ligi Mistrzów to kolejni ważni zawodnicy najprawdopodobniej odejdą :Pekhart i Juranovic. Co za bzdura wogole, nikt tak nie robi, nie osłabia się drużyny przed nowym sezonem. Szkoda słów. odpowiedz

Danie(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Misiek75:

i to jest właśnie komentarz bez żadnego sensu, bo polityka Miodka jak piszesz niczym się nie różni od innych polityk czy to w Legii czy w Polsce.

No ale możesz się jeszcze popisać. Podpowiedz Miodkowi jak zatrzymać Pekharta, który chce wyjechać? Wypisz może na początek tutaj listę argumentów, którymi Ty byś się na jego miejscu posłużył. odpowiedz

Danie(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Misiek75:

i to jest właśnie komentarz bez żadnego sensu, bo polityka Miodka jak piszesz niczym się nie różni od innych polityk czy to w Legii czy w Polsce.

No ale możesz się jeszcze popisać. Podpowiedz Miodkowi jak zatrzymać Pekharta, który chce wyjechać? Wypisz może na początek tutaj listę argumentów, którymi Ty byś się na jego miejscu posłużył. odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Misiek75: co ma do tego Mioduski ? Czy on chce sprzedać Juranovica ? Czy on organizuje mu nabywców ? Jak grajek będzie chciał to odejdzie. Chodzi o to by nie odszedł za darmo. Wszyscy wolelibyśmy go w składzie, ale jak Juranovic nie będzie chciał u nas grać , to nie będzie grał .. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Danie(L): Nie ma sensu tworzyć listy argumentów, bo jest jeden argument główny - ważny kontrakt. A kontrakt jak mniemam obowiązuje obie strony, więc to Legia musi wyrazic zgodę na odejście zawodnika.



Ale czy musi? Właśnie wcale nie. Bo może skład opiera własnie na wymienionych graczach. Jakies gadki o "pakowaniu się" czy inne takie powinny powodowac własnie twarde stanowisko klubu i jej właściciela.



Nie wyobrażam sobie, by w klubach zachodnich jacyś menago decydowali dowolnie kiedy i gdzie zawodnicy mają odchodzić. Szanujmy się trochę. Po to gość ma 2-3 letni kontrakt, żeby miał świadomość iż ma go wypełnić. odpowiedz

Danie(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik:

kontrakt jest, oczywiście - ale zawsze można go rozwiązać. "Nie wyobrażam sobie, by w klubach zachodnich jacyś menago decydowali dowolnie kiedy i gdzie zawodnicy mają odchodzić" - możesz sobie nie wyobrażać, ale tak się dzieje. Wystarczy poczytać, zarówno topowi zawodnicy jak i topowe kluby robią co chcą. Wyjątkiem może jest Bayern. No ale wyjątki potwierdzają reguły. Poza tym? Barca, Milan, Leverkusen - wszyscy to przerabiali. Siadasz do stołu i rozmawiasz. Tutaj jest tak samo, a nikt jeszcze nie wyjechał. Pytam o argumenty gościa, który ma pretensje do prezesa klubu, że zawodnik chce wyjechać z Wawy. Jakby to mogło być dla kogokolwiek zaskakujące albo niespotykane, czy to w Legii czy w ogóle w Polsce.

Decyzje zawsze podejmuje się indywidualnie. W całej historii Legii to pamiętam raptem jedną sytuację gdy klub sprzedał Lewczuka i na siłę zostawił Pazdana. W innych przypadkach zawsze wygrywał zawodnik.

odpowiedz

Sebo(L) - 7 godzin temu, *.master.pl Myślę,że są to najzwyklejsze dziennikarskie spekulacje w tak zwanym "okresie ogórkowym". Juranović i Pekhart to jedyni piłkarze Legii ,którzy zaliczyli mniejsze lub większe występy na EURO i wiadomym jest,że uwaga dziennikarzy będzie skupiać się właśnie na nich.Jeśli nie ma się o czym pisać to szuka się sensacyjnych tematów,a w tym wypadku bardzo łatwo o tanią sensację,która niekoniecznie musi być prawdziwa. odpowiedz

OldSchoolTerror - 7 godzin temu, *.chello.pl @Sebo(L): Co ty w cuda wierzysz? z tej ligi wylatuje każdy kto potrafi prosto kopnąć piłkę do 2 ligi tureckiej z pocałowaniem ręki. i kasa i poziom sportowy wyższy i pogoda lepsza i plaże ładniejsze. A ten Juranovic to ponad naszą ekstraklasę zdecydowanie. Pekhart też chciałby zarobić na stare lata, ale od niego to lepszych spokojnie znajdziemy. Nie chodzi o to że był zły :D ale moim zdaniem, już lepsi od niego grali w (L), a czy grali lepsi od Juranovica... no nie wiem. Chyba tylko Marcin Jałocha. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @OldSchoolTerror: To ilu w tej lidze potrafi prosto kopnac pilke do 2 ligi tureckiej? Jesli znajdzie sie chociaz jeden taki no to as ponad asy! odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl @OldSchoolTerror: a czemu niby miałbym wierzyć w jakiekolwiek cuda? Sprawa przedstawia się w przypadku Juranovicia wręcz kabaretowo.Menadżer przekazał mu informację by nie szykował się do powrotu do polskiej ligi ,bo ma już lepsze oferty! Haha czyli,że co Juranović jest własnością jakiegoś tam menadżerzyny,który zadecyduje gdzie piłkarz będzie grał? A te niby lepsze oferty to jakie niby kluby?Beniaminek ligi tureckiej,który zaoferuje 500 tyś euro?Póki co to jeszcze Legia w kwestii transferu Juranovicia ma co nieco do powiedzenia.Sama zadecyduje,czy suma jaką zaoferują te niby bardzo mocno zainteresowane kluby jest dostatecznie atrakcyjna aby już teraz dać odejść Juranoviciowi. O transferze Juranovicia to menadżer sobie może decydować jak ten będzie wolnym zawodnikiem.Dlatego takie info jest dla mnie bardzo mało wiarygodne. odpowiedz

WIDZ - 7 godzin temu, *.chello.pl Jojczycie, narzekacie, zaklinacie rzeczywistość. Fakty są brutalne: polska liga jest słaba, nie ma w niej wysokich zarobków, szanse na sportowy awans mizerne. Jaki dobry zawodnik przyjdzie tu grać, skoro nasi młodziankowie, którzy ledwie potrafią trafić z 5 metrów w stodołę już znajdują pracę poza Polską? Nie jesteśmy nawet trampoliną do lepszych lig. Jesteśmy przedsionkiem do trampoliny. odpowiedz

eduardo - 6 godzin temu, *.249.78 @WIDZ: jak na tę padakę co w tej lidze jest prezentowana to wierz mi sa naprawde dobre pieniadze odpowiedz

olew - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Z Legii mogą odejść wszyscy zawodnicy, tak jak mogą odejść z Barcelony. Piłeczka taka teraz jest (po długotrwałym i zakończonym sukcesem procesie pewnego Holendra). Jeśli będą oferty pożądane przez grajków, to z pewnością odejdą. Nikt i nic ich nie zatrzyma. Legia winna zadbać o cenę i następców. Następców Pekharta mamy, następców Juranovica na razie nie mamy, ot i cały ambaras. Ale najlepszy klub w Polsce sobie poradzi. To u nas chcą grać wszyscy polscy ligowcy, bo nie są tumanami i widzą jak jest. LEGIA to POTĘGA ! Swoją drogą ciekawa koincydencja tego erudycyjnego artykułu z ważnym meczem w pucharach. Chyba Vikingi jeszcze nie kupiły "Legionistów", choć wiadomo każdy portal można sprzedać... odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @olew: Masz chyba na mysli "tego belga"? odpowiedz

szok i niedowierzanie - 6 godzin temu, *.orange.pl @olew: Zabawne jest to że większość komentujących zupełnie tych procesów nie rozumie. odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: tak, Bosman miał obywatelstwo belgijskie, wiec UEFĘ Belg pokonał. odpowiedz

Pab(L)o - 7 godzin temu, *.mm.pl Pekhart już więcej nic nie zrobi, dał nam maxa, pamiętacie jego niewykorzystane 100. Dzięki Tomek i powodzenia, mam nadzieję że chociaż że 2 bańki wezmą, ale Jura moim zdaniem nie do zastąpienia, to wrzutki, asysty ehhh teraz tylko liczyć , że nie pójdzie za pół darmo odpowiedz

Kobisborsz - 6 godzin temu, *.stansat.pl @Pab(L)o: To że Pekhart pod koniec sezonu nie strzelał nie oznacza że nie wróci do strzelania. Każdy napastnik ma przestoje i zawachania formy. Z Emrelim mogli by się świetnie uzupełniać. odpowiedz

PahoLik - 7 godzin temu, *.com.tr To już staje się nudne, rok jak każdy inny... odpowiedz

Kobisborsz - 7 godzin temu, *.stansat.pl Inwestujac w pozostanie takich piłkarzy jak Jura i Pekhart inwestujemy w regularna gre na dobrym poziomie w euro pucharach!!! No ale w sumie to po co nam to ? Przecierz tam pieniedzy sie nie zarabia... odpowiedz

Kobisborsz - 7 godzin temu, *.stansat.pl Pozatym żadnemu z nich krzywda sie nie stanie jak zostaną w Legii jedną runde więcej i pograja np w lidze europy.. wydaje sie ze moga wręcz na tym skorzystać ! odpowiedz

Hakon - 6 godzin temu, *.plus.pl @Kobisborsz: oczywiście że się stanie. Pół roku mniejszych zarobków. Szansa na kontuzje zjazd formy. Po co ryzykować jak można się przenieść już teraz?? odpowiedz

Kobisborsz - 5 godzin temu, *.stansat.pl @Hakon: Czy u nas częściej łapie sie kontuzje niż w innych ligach ? Tego nie wiem, nie znam dokładnych statystyk ! Co do kasy to by sie zgadzało... ale kariera stabilniejsza - to też szansa na rozwój ! odpowiedz

Kobisborsz - 5 godzin temu, *.stansat.pl @Kobisborsz: sukcesy sportowe = wyższa wartość rynkowa piłkarzy odpowiedz

Tomek - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Ja pier.....mam nadzieję że ktoś tam myśli na górze.Pekhart może iść jest Emerli a gramy jednym napastnikiem i ma 32 lata,ale nie Juranovic chłop ma 25 lat za rok pewnie pojedzie na MŚ i jego wartość będzie dużo większa.Teraz pewnie ktoś rzuci jakieś 3mln i będzie po chłopie. odpowiedz

oLaf - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Tomek: 100% racji! Pekhart niech idzie w długą, wypromowaliśmy tego drewniaka na maxa, może odejść , mamy - potencjalnie- dużó dobrych napastników.



Gorzej z Jurą.... może dałoby się zamiast niego oddać (sprzedać nie , bo nikt nie kupi ; )) Jaszczura?? : ) odpowiedz

L56 - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie raz już pisałem.

Zmiany w składzie i nowi zawodnicy w zimie, ale w kontraktach trzeba zapisać, że odejście z klubu najwcześniej po 12 miesiącach.Wiosną już wiadomo kto się nadaje, a kto nie.

I wtedy nie będzie jak teraz i przez ostatnie lata, że pierwszy mecz sezonu i drużyna gra pierwszy raz w takim składzie.

odpowiedz

Po(L)ubiony - 8 godzin temu, *.chello.pl Terapia, polegająca na okresowym spuszczania krwi, nadal w modzie. Nigdy, powtarzam: NIGDY, nie wyrwiemy się z badziewiastej ligi i zawstydzającej reprezentacji, jeśli piłkarz, młody, stary, po jednym dobrym sezonie (albo tylko rundzie) będzie wyjeżdżał. Gdyby kluby, nie s...ły żarem i potrafiły utrzymać stały skład przez 3-4 sezony, mielibyśmy i ranking i emocje i pieniądze. Bo potem piłkarze odchodziliby za 30-50 mln, a nie za te nędzne frytki. Odchodzą utalentowani, niedojrzali gracze, by powrócić z podkulonym ogonem. Ten klub, który przerwie ten chocholi taniec, zdominuje ligę na dekady. odpowiedz

Danie(L) - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony:

nikt nie zdominuje, tak będzie przez dekady - dlatego jak inni musimy pokornie szkolić, szkolić, szkolić, szkolić i czasem z tego szkolenia będzie perełka, w większości nie. I te perełki przemycać do składu regularnie bo zaraz ten przemycony wyjedzie. I tak przez 10-15 lat.

10 lat temu ta liga nie była aż tak buraczana, była w okolicach 20 miejsca z niewielką stratą do 15. Wszyscy odjechali, my się dalej rozglądamy. Pierwsze kroki zrobili Legia, Lech, Zagłębie, Cracovia, może Pogoń, może Raków. Muszą wszyscy, wtedy co roku do ligi trafi 18 perełek, może 20. I tak krok po kroku... Mam dwoje lata, nie wiem czy dożyję dni chwały, ale zdania nie zmieniam od 25 lat albo i dłużej. W takich biednych krajach jak nasz tylko własne szkolenie może odwrócić trend. odpowiedz

Po(L)ubiony - 6 godzin temu, *.chello.pl @Danie(L): OK. Ale gra, jest najważniejszą częścią szkolenia. Jeśli bardzo młodzi Polacy, wyjeżdżają z przeznaczeniem do roli drugo-, lub trzecioplanowych, to żaden talent nie pomoże. Zwyczajnie gasną. Zadowoleni są klub, menago, rodzice i WAG. Bez gry w pierwszym składzie i dobrej drużynie, piłkarz się nie rozwinie. Białoruskie BATE, miało ledwie trzy sezony dobre i Hleb odszedł za takie pieniądze, o których nawet pomarzyć nie możemy. Argument, że jesteś głupi bo biedny, a biedny bo głupi do mnie nie trafia. Ktoś musi ten kretynim zakończyć, bo piłka w Polsce zdechnie, jak hokej na trawie. odpowiedz

Pacz - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Danie(L): A wiecie, że nie możemy już od pięciu lat wybudować dwóch boisk treningowych pod stadionem? odpowiedz

Hakon - 6 godzin temu, *.plus.pl @Po(L)ubiony: a powiedz mi jak wytłumaczysz 20 latkowi który dwa razy prosto kopnął piłkę żeby nie odchodził. Skoro za granicą zarobi x razy lepiej. Ty mu dasz takie pieniądze??

Pozdro odpowiedz

Danie(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl nie mamy tych 2 boisk pod stadionem, ale mamy 7 w Urszulinie.

Nie ma innej drogi, szkolisz i wstawiasz do składu jeśli się nadaje to gra, a potem wyjeżdża i wstawiasz następnego. Jak się nie nadaje do idzie swoją drogą. I tyle, i tak w kółko. Żaden inny model się tu nie sprawdzi bo za te mecze żadna TV nie zapłaci tyle co w top5 i żaden szejk nie przyjdzie bo to podrzędna liga. Nie będzie więc pieniędzy na jakieś mega transfery tylko ochłapy, których aktualnie nikt nie chce.

Tak jest w całej Europie i w każdej lidze spoza top5. Żeby się wyrwać z tego marazmu musimy zacząć działać inaczej no i zaczynamy, ale droga przed nami daleka.

Zamiast narzekać, że Jura wyjedzie (może tak, może nie, może po pucharach?) zastanówcie się jak to się stało, że on się tu w ogóle znalazł;-) Jak oni go przekonali? Jak Hajduk puścił go za frytki i to jeszcze w ratach? Czegoś się tam uczymy na własnych błędach, przynajmniej prezentacja klubu i możliwości jest chyba ok. Doceniam ;-) odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.chello.pl @Hakon: Tu jest problem. Bo nie tylko jemu, to trzeba wytłumaczyć, ale rodzicom, cippoli, czy cwaniakowi menadżerowi. Liczę, że w naszej przesławnej akademii, oprócz kopania, nauczą chłopaków inwestowania w siebie, podstaw prawa, negocjowania, tego co składa się na planowanie przyszłości. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Hakon: Niestety w Polsce ludzie są chytrzy a ojro zasłania myślenie. Przecież wiadomo, że jakikolwiek 20-latek który wyjedzie zagranicę bez kilku sezonów grania w naszej eklapie i pokazania się w Europie przepadnie. Widać to na przykładzie Karobownika i Modera. Kuba Moder wywalczył miejsce w Anglii, bo grał w LE i poznał jaj intensywnośc. W Europie gra w polskiej lidze nic nie znaczy.



Zatem jeśli młody chce grać, musi pokazac się w pucharach. A jak chce tylko kasy....cóż to tez wybór. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Danie(L): Przykład Juranovicia jest ewenementem. Wszyscy wiemy, że klub będzie chciał na nim zarobić i wyjedzie przed końcem kontraktu. Ale o tym kiedy wyjedzie powinna decydować Legia a nie menadżer czy zawodnik.



To jednak rodzynek. NIestety. I tutaj Kolega Po(L)ubiony ma rację. Słowo "stabilizacja" to coś, co w naszych realiach jest jak Loch Ness. odpowiedz

Macca - 8 godzin temu, *.com.pl Pekhart z 2,5-3, Jura 6-5 i powodzenia! odpowiedz

WSL - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Zamiast zespol powinien byc zgrany na eliminacje to sie rozsypuje !!! odpowiedz

exsa - 9 godzin temu, *.tpnet.pl No to juz nagrali w tak zblizajacych sie waznych dla nas meczach o LM !!!! odpowiedz

Pawciu - 9 godzin temu, *.net.pl Janusze biznesu :( odpowiedz

Fan Club - 9 godzin temu, *.orange.pl Zaraz Nas rozkupią. Miodek będzie miał pełne kieszenie $, a my kibice gówno nie puchary. odpowiedz

Agra - 9 godzin temu, *.chello.pl Pzede wszystkim szkoda ze Czesio pogonil Wszolka

Z Legii. odpowiedz

0-711 - 9 godzin temu, *.plus.pl @Agra: chwała Bogu! Ten płaczek się wściekł, że został zmieniony i od tamtej pory muchy w nosie. Takich tu nie chcemy! odpowiedz

Siaracwks - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Agra: wcale nie szkoda ,bo on tu nie chciał być ... Wybił się i poszedł dalej tak jak planował ... odpowiedz

WIDZ - 9 godzin temu, *.chello.pl I dlatego potrzebna jest szeroka i wyrównana kadra. Kontrakty są tak skonstruowane, że nie ma możliwości zatrzymania piłkarza, jeśli nie chce zostać. Nie ma co przywiązywać się do zawodników, zwłaszcza tych lepszych... odpowiedz

Paweł - 9 godzin temu, *.play-internet.pl @WIDZ: nie ma możliwości zatrzymania piłkarza posiadasz.

A czy Legia choć próbuje ich zatrzymać? Nie. Wystarczy że pojawi się na horyzoncie jakaś suma za piłkarza, a w gabinecie Mioduskiego strzelają szampany. Od czasu kiedy Pan Dareczek został prezesem w Legii jest ogromna rotacja piłkarzy i tylko słabość Polskiej Ligi pozwala nam walczyć co roku o Mistrza. Każdy klub potrzebuje idoli z którymi będą się utożsamiać kibice. U nas nie zdążysz się obejrzeć jak musisz się od nowa uczyć składu Legii. odpowiedz

Mlbets - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Paweł:



Widzę, że w ogóle nie wiesz jak to wygląda.

Jak sobie to wyobrażasz. Jura dostaje ofertę z zachodu. Klub mówi, że nie sprzeda za żadne pieniądze. Jura mówi ok, ale ja nie gram a jak będę grał to słabo na złość.

Wynik - klub zostaje bez piłkarza, bo i tak nieprzydatny i bez kasy z jego ew. sprzedaży. odpowiedz

Bodek - 8 godzin temu, *.virginm.net @Paweł: Jeśli Jura lub Thomas zechcą odejść, to nikt ich nie zatrzyma, a jeśli postanowiliby zostać, to nikt ich z klubu nie wyrzuci. Tak naprawdę wszytko zależy od nich. Legia to nie Manchester City, niestety. odpowiedz

Danie(L) - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Paweł: nie nudzi Wam się ta krótkowzroczność? Byleby napisać jaki to zły Mioduski. Co by się nie działo. Wcześniej to zatrzymywaliśmy? Taki Prijo to za ile poszedł? A może Niko?

A tak generalnie to ile znasz przykładów z polskiej ligi gdy mimo oferty z zachodu zawodnika klub zatrzymał bo chciał?

To jest 30-ta liga w Europie, każdy kto będzie mógł wyjedzie przy pierwszej okazji. Zejdźcie na ziemię zamiast wierzyć w bajki. Jak chcesz móc mieć argument dla zawodnika żeby został to musisz przenieść ligę w okolice 15-go miejsca co najmniej. I nie łudźcie się, że wystarczy więcej zapłacić. W Czechach płacą mniej niż w Polsce i Czesi tam grają, do Polski pcha się 3 sort. odpowiedz

Bartek - 7 godzin temu, *.chello.pl @WIDZ: " Szeroka, wyrównana kadra" hehe no pewnie, że tak. Uważam nawet, że najlepiej mieć 2 piłkarzy na podobnym poziomie na jedną pozycję, tylko, że po 1 mało kogo stać na takie rzeczy a po 2 taką kadrę ciężko utrzymać bo każdy chce grać. odpowiedz

