Tak - 46 minut temu, *.chello.pl Podolski w Gorniku odpowiedz

Hw - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale lipa z mistrza Polski nawet nie do zaplecza ekstraklasy odpowiedz

robson - 2 godziny temu, *.chello.pl Igor powodzenia . odpowiedz

koci łapci - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ale masa niefajnych wpisów....... Dzięki za świetną grę Igor.Myślę,że wielu kibiców zapamięta Cię z dobrej strony.Jak było zdrowie to dla mnie byłeś chyba w najlepszy w formacji obronnej.Często w specjalnym ochraniaczu na głowie albo z bandażem:) To pokazuje,że jak trzeba było to byłeś mega walczakiem.Dzięki za wszytko odpowiedz

Kali z Bali - 3 godziny temu, *.chello.pl To pokazuje jak mocno nasze gwiazdeczki są przepłacane, no chyba że Znicz mu dał podobnie... odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kali z Bali: co ty bredzisz? jak miałby z 5 lat mniej, biłyby sie o niego kluby z ekstraklapy. po prostu - ma swoje lata i tyle. zbliża sie koniec kariery odpowiedz

zdzicho - 5 godzin temu, *.16.195 nikt go nie chciał z dwóch najwyższych lig odpowiedz

Groch - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @zdzicho: dom zbudował w ozarowie mazowieckim więc pewnie szukał klubu pod nosem odpowiedz

t - 5 godzin temu, *.edu.pl Igor powodzenia i dzięki za wszystko odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.centertel.pl @t: Ty, a co on ci dał, że mu tak dziekujesz? odpowiedz

Wojciec - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Nisko spadł. odpowiedz

Pacz - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl A Michał Pazdan w Jagiellonii. odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.chello.pl @Pacz:

a Hlousek w Niecieczy odpowiedz

Wiem co mówię - 3 godziny temu, *.chello.pl @Eddie: Poldi w Górniku odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wiem co mówię : niech jeszcze wezmą Hajtę odpowiedz

Wojtek86 - 7 godzin temu, *.chello.pl Powodzenia i dziękujemy za wszystko. odpowiedz

robochłop - 7 godzin temu, *.orange.pl I niech tam sobie dogra do końca kariery,niech go omijają kontuzje-bo widać że gra i trening go jeszcze wciąż cieszą...bardzo pozytywna postać...życzę powodzenia i zdrowia... odpowiedz

Cholo BLN - 5 godzin temu, *.chello.pl @robochłop: dokładnie. Dopóki go to cieszy zdrowie pozwala to niech gra. odpowiedz

