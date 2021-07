Legia interesuje się Marselem Ismajlgeciem

Panorama Sport informuje, że Legia chce pozyskać 21-letniego lewego obrońcę Marsela Ismajlgecia , który aktualnie jest piłkarzem KF Tirana. Zdaniem albańskich mediów zainteresowanie Marselem Ismajlgeciem jest spore, dodatkowo do walki o zawodnika weszła Legia. 21-latek całą swoją dotychczasową karierę spędził w albańskim KF Tirana w której barwach rozegrał 64 mecze, strzelił siedem goli i zanotował sześć asyst. Dodatkowo defensor wraz z "biało-niebieskimi" sięgnął po mistrzostwo Albanii w sezonie 2019/20. Rozegrał również cztery spotkania w reprezentacji Albanii do lat 21.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

lol - 4 godziny temu, *.. Legia grzebie juz smietniku odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl @lol: Według mojego skromnego zdania faken Legia grzebie już w szambie. odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Władeczek: A moim zdaniem wy z niego wyszliście. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Byl albanski "Ferrari", jest albanski "Messi", a ten to co? Albanski "Roberto Carlos"? odpowiedz

Borat - 4 godziny temu, *.145.208 @Krzeszczu: a ty jestes krol albanii popek jelopek odpowiedz

kkleg - 5 godzin temu, *.play-internet.pl młody wiec git i lewy obronca odpowiedz

Piotr - 5 godzin temu, *.tpnet.pl a za 4 lata taka Albania wyeliminuje reprezentacje Polski w eliminacjach do MŚ lub ME odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Sam szrot faken! odpowiedz

zdzicho - 5 godzin temu, *.16.195 @Władeczek: młody, perspektywiczny, 64 mecze i 7 bramek jako obrońca, dodatkowo w rozsądnej cenie. sam jesteś szrot odpowiedz

Adson 78 - 4 godziny temu, *.plus.pl @Władeczek: szrot ? Nie wiesz nic o tym piłkarzu a już narzekasz , Mordo szrot to jest w Wiśle Kraków , ale wkurza mnie że po mały robi się Legia cudzoziemska , zagraniczni piłkarze nie mają w sercu Legii , odskocznia dla nich i tyle , ale każdemu piłkarzowi trzeba dać szansę pokazania się a nie narzekać !!! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Adson 78: Skoro Wladeczek nic nie wie o tym pilkarzu i narzeka, to ile ty o tym pilkarzu wiesz ze go tak chwalisz? odpowiedz

Legiatorun - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: A w którym miejscu on go chwalił? odpowiedz

Legionistaaa - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kolejny wynalazek odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl Albania, Azerbejdżan, Mauritius,Uzbekistan, znowu Albania... No coraz ciekawsze okazy wpadają nam do kadry. Niedługo przyszłych zawodników będzie nam przedstawiał Wojciech Cejrowski, bo pewnie on tylko będzie kojarzył kolejnych egzotyków... odpowiedz

Szymon - 6 godzin temu, *.chello.pl @SEBO(L): dobre się uśmiałem z Cejrowskim odpowiedz

Michu - 6 godzin temu, *.192.122 @SEBO(L): niestety taki mamy poziom polskiej pilki noznej.

Dobrze, ze chociaz tam mozemy wylowic talent, a nie odpad. odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Michu: nooo...,ale kiedyś wzmacniali nas Brazylijczycy, Bałkańcy,a teraz łowimy talenty z takich potęg,jak obecnie. I chyba są łowione z dna,na którym strach się niedługo znaleźć... odpowiedz

LLL - 2 godziny temu, *.chello.pl @SEBO(L): nie, z Brazylii to nas wzmacniali pilkarze 8 kategorii, a Rose nie jest z Mauritiusa tylko z Francji. Dosyc spore panstwo w Europie. odpowiedz

Pacz - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Lewą obronę to my mamy zabezpieczoną (Hołownia, Abu Hanna, Mladenovic trochę bardziej z przodu), za to przydałby się prawy skrzydłowy, po odejściu Wszołka i ewentualnej sprzedaży Juranovica prawą stronę mamy do obsadzenia. Ale od przybytku głowa nie boli. odpowiedz

Kopacz - 6 godzin temu, *.supermedia.pl @Pacz: no jesli dla Ciebie to zabezpieczenie to ok, dla mnie i na lewej brakuje a najsilniej obsadzona pozycja czyli prawa pomoc obecnie jest najgorzej... odpowiedz

