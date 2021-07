Bogusz nie dla Legii

Poniedziałek, 5 lipca 2021 r. 15:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com/Sportowefakty

Ostatnimi czasy głośno było o ewentualnym transferze Mateusza Bogusza do Legii. Na ten transfer bardzo nalegał trener Czesław Michniewicz, jednak ostatecznie zawodnik nie trafi do "Wojskowych".



Dziś na Twitterze Piotr Koźmiński poinformował, że Bogusz jest w drodze na Ibizę, gdzie zostanie wypożyczony do hiszpańskiego UD Ibiza.