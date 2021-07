Żeglarstwo

Wojciech Komenda wicemistrzem Polski w kl. Open Skiff

Wtorek, 6 lipca 2021 r. 07:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wojciech Henryk Komenda świetnie zaprezentował się podczas Gdynia Sailing Days, gdzie w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w klasie O'pen Skiff (OSF) zajął drugie miejsce i wywalczył wicemistrzostwo Polski. Legionista zakończył rywalizację na miejscu drugim, za Piotrem Trellą z Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arka. Komenda kolejne wyścigi kończył na miejscach: 4, 4, (16), 14, 7, 4, 7, 4, 3, 1.



- Zawody były bardzo dobrze zorganizowane. Nie było bardzo długich wyścigów. Skończyłem drugi i jestem zadowolony ze swojego wyniku. To mój drugi sezon w O'pen Skiffie i myślę, że jeszcze dwa lata w niej popływam. A co później, to się zobaczy - mówi 13-letni żeglarz Legii w rozmowie dla Polskiego Związku Żeglarskiego.



Aktualnie Wojciech Henryk Komenda bierze udział w Mistrzostwach Polski w sprintach w klasie O'pen Skiff i po pierwszym dniu zawodów jest na prowadzeniu.