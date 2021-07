Trening na sztucznej murawie, czyli ostatnia faza operacji B/G

Poniedziałek, 5 lipca 2021 r. 16:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Poniedziałkowy trening Legii poprzedziła godzinna odprawa taktyczna przed wyjazdem do Norwegii. - Tyle to trwało, bo przeanalizowaliśmy zawodników Bodø trzy pokolenia wstecz - śmiał się Czesław Michniewicz do czekających na trening dziennikarzy. Jak już informowaliśmy w zajęciach nie wziął udziału Kacper Skibicki. Młody pomocnik szykowany jest do gry od pierwszej minuty w Bodø, ale w tym momencie nie wiadomo, czy będzie dane mu zagrać.



- Gdyby mecz miał odbyć się dziś, to nie zagrałby z powodu urazu. Leci z nami do Norwegii i o wszystkim zadecyduje lekarz - mówi szkoleniowiec. Michniewicz zabierze na mecz 22 zawodników. Na liście zabraknie prawdopodobnie miejsca dla tych najmłodszych. Z kadry wypadł Bartłomiej Ciepiela, który zachorował i bierze antybiotyk. W Warszawie zostaną także Jasur Yaxshiboyev i Lindsay Rose - obaj nie trenują jeszcze z zespołem. Nie ma natomiast obaw co do występu Mateusza Wieteski, który brał normalny udział w zajęciach.



Po krótkiej 20-minutowej rozgrzewce na trawie zawodnicy przenieśli się na sztuczne boisko, takie same, na którym będą rywalizowali z mistrzem Norwegii. Następnie przez półtorej godziny sztab skupił się na czystej pracy taktycznej. Wyklarowała się jedenastka, która ma największe szanse by wybiec na murawę od pierwszej minuty:



Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia - Johansson, Andre Martins, Slisz, Mladenović - Kapustka, Emreli, Luquinhas



Jeżeli Skibicki się wykuruje, to zapewne z poniższego zestawienia wyleci Mattias Johansson. Widać, że Szwed potrzebuje jeszcze trochę czasu, by wkomponować się do nowej dla niego taktyki. W ostatniej części treningu zespół pracował nad stałymi fragmentami gry w najróżniejszym wydaniu - zarówno pod kątem defensywy jak i ofensywy. Już niebawem przekonamy się, czy przyniesie to oczekiwany skutek w meczu.



We wtorek o godzinie 9 rano zespół wyruszy samolotem czarterowym z lotniska Chopina do Bodø. O godzinie 17 na stadionie gospodarzy odbędzie się ostatni przedmeczowy trening, a pół godziny wcześniej zaplanowano konferencję prasową trenera mistrzów Polski.



Mecz Bodø/Glimt - Legia Warszawa odbędzie się w środę, 7 lipca o godzinie 18:00. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.