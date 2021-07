2,5 tysiąca kibiców obejrzy mecz w Bodø

Poniedziałek, 5 lipca 2021 r. 18:49 Woytek

2,5 tysiąca kibiców będzie mogło obejrzeć mecz z trybun pierwszy mecz Legii z Bodø/Glimt. Według miejscowych przepisów na stadion będą mogły wejść tylko osoby posiadające "zielony paszport covidowy", czyli w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy z ostatnich 6 miesięcy, osoby z negatywnym wynikiem testu wykonanym 24 godziny przed meczem. Dzieci poniżej 12 roku życia wchodzą bez tych ograniczeń.



Norweski klub przygotował dla kibiców możliwość wykonania szybkiego testu antygenowego bezpośrednio na stadionie w dniu meczu. Bilety na mecz z Legią kosztują 200 NOK, czyli ok. 100 PLN.



Stadion w Bodø może pomieścić 8800 kibiców. Więcej o fanach żółto-czarnych przeczytacie w naszym artykule Bodø /Glimt kibicowsko.



W połowie czerwca UEFA podjęła decyzję, że na mecze eliminacyjne oraz na fazę play-off wszystkich europejskich pucharów nie będą wpuszczani kibice drużyn przyjezdnych. "Dzięki tej decyzji UEFA zamierza działać odpowiedzialnie w czasie, gdy nadal obowiązują restrykcje, aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji, przy jednoczesnym zachowaniu uczciwości sportowej, ponieważ każda drużyna będzie miała możliwość cieszenia się obecności kibiców podczas meczów u siebie, zgodnie z decyzją miejscowych władz" - czytamy w komunikacie federacji.



Dużo piłkarskich ciekawostek o mistrzu Norwegii znajdziecie w artykule Wszystko co musicie wiedzieć o FK Bodø/Glimt.



Mecz Bodø/Glimt - Legia Warszawa odbędzie się w środę, 7 lipca o godzinie 18:00. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. My zapraszamy na naszą tekstową RELACJĘ LIVE! na live.legionisci.com.