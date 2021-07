Michniewicz przed Bodø: Marzymy o tym, żeby nie stracić bramki

- Bierzemy pod uwagę to, że Bodø strzela dużo goli, ale my też potrafimy strzelać. Liczymy się z tym, że w tym spotkaniu bramki padną. Musimy być przygotowani na to, że my strzelimy i rywale strzelą. Oczywiście marzymy o tym, żeby nie stracić bramki, ale musimy przede wszystkim skoncentrować się na tym, aby umieć zareagować na to, co będzie działo się na boisku - mówi Czesław Michniewicz przed środowym meczem.



- Kacper Skibicki był szykowany do gry, ale na ten moment nie wiem jak to się skończy. Wszystko wyjaśni się w najbliższych kilkudziesięciu godzinach. Ostateczną decyzję podejmie lekarz. Gdyby mecz miał odbyć się dziś, to by nie zagrał - dodaje szkoleniowiec.



Jeżeli "Skiba" wypadnie ze składu, to jego miejsce zajmie Mattias Johansson, który dołączył do drużyny pod koniec obozu w Austrii.



- Widać, że Szwed nie jest jeszcze w pełnej gotowości fizycznej. Lepiej byłoby dla nas, gdyby od początku grał Skibicki, bo trenował dłużej i był przygotowany do gry na tej pozycji. Mattias dopiero uczy się gry na wahadle. Widać, że ma pewne zachowania z systemu 4-3-3, a zachowania wahadłowego i prawego obrońcy się różnią. Musimy go szybko tego uczyć, bo nie grał w zbyt wielu sparingach - chwilę pograł z Lechią i w sobotę cały mecz z Jagiellonią. Jeśli będzie musiał grać, to liczę na jego doświadczenie, bo w kilku ważnych meczach w swojej karierze już grał. Liczę, że sobie poradzi - mówi trener Legii.



- Czy boimy się sztucznej murawy? Mamy świadomość, że to będzie inna piłka. W tenisie gra się na różnych kortach - jedni potrafią lepiej na mączce, inni na trawie. Tak samo jest z piłką. Warunki będą takie same, ale to nie będzie nasz atut z racji tego, że my nie gramy na co dzień na takiej murawie. Potrenowaliśmy na niej tylko dziś, więcej nie było sensu. Uważamy, że to jest zupełnie inny wysiłek dla organizmu. Jutro potrenujemy w Norwegii i zagramy mecz - to powinno wystarczyć - dodaje Michniewicz.