Gwilia: Dziękuję wszystkim legionistom!

30 czerwca Walerianowi Gwilii wygasła umowa ze stołecznym klubem. Już od dłuższego czasu było wiadomo, że Gruzin nie będzie grał w Legii, ale dopiero teraz oficjalnie pożegnał się z klubem za pośrednictwem swojego konta na Instagramie: Czas się pożegnać! Po dwóch latach przygody chcę podziękować wszystkim legionistom! Od pierwszego dnia przyjęliście mnie z otwartymi ramionami. Bardzo to doceniam i oddałem za Legię swoje serce i duszę! Było wiele wzlotów i upadków, ale napisaliśmy razem historię i nigdy nie zapomnę tej drogi do dwóch mistrzostw z rzędu. Życzę wam wszystkiego najlepszego w przyszłości. Zawsze będziecie mieli specjalne miejsce w moim sercu. Bardzo dziękuję moim kolegom z drużyny, trenerom i wszystkim pracownikom. Szczególnie tym, którzy są prawdziwymi legionistami i robią wszystko z sercem (L). I na koniec, ale nie mniej ważne: Bardzo dziękuję wszystkim kibicom Legii, szczególnie chłopakom Nieznanych Sprawców, po prostu: jesteście najlepsi! Wasz doping i atmosfera na stadionie są niewiarygodne. Zawsze będę jednym z was! VAKO

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Niemal po każdym meczu w którym wystepował Gwilia większośc postów była o jego ...nieprzydatności do gry w Legii. Tymczasem po odejściu są słowa o woli walki, dawania z siebie wszystkiego, itp, idt.



Na pewno o tym samym zawodniku piszecie?? odpowiedz

mario - 4 godziny temu, *.vectranet.pl powodzenia i duzo zdrówka odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Spoko morda. Również dzięki i powodzenia! odpowiedz

Fso - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dzięki Vako. Nie spodziewałam się że tak podchodził do tematu odpowiedz

stara szkoła - 5 godzin temu, *.chello.pl Szacun Walerian,piłkarzem technicznym nie byłeś,ale woli walki i dawania z siebie wszystkiego na boisku nie można Ci odmówić.Szacunek. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.52.135 Jaką sercę i duszę? Kolejnemu odbiło od upałów - byłeś cienki w każdym meczu - potykałeś się o własne konary, a kasowałeś duży hajs - nie potrafiłeś nawet piłki przyjąć, żegnam ozięble, szkoda że tyle czasu blokowałeś miejsce młodym odpowiedz

Duch - 5 godzin temu, *.orange.pl @koneser polskiej piłki klubowej: uwielbiam te komentarze debili z piwem w jednym ręku a w drugim pilot od TV. Chłopie trzeba było grać a nie teraz krytykować. Co boli dupa ze ktoś zarabia więcej od Ciebie? To bierz się do roboty. odpowiedz

@nastek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @koneser polskiej piłki klubowej: hehe. Wariat.. chyba na mecze nie chodzisz i nie widziałeś jak gościu co mial najlepsze to dawał Legii. Fakt mial zniżkę formy ale to jak każdy piłkarz... odpowiedz

NieznanyFanatyk - 5 godzin temu, *.centertel.pl @koneser polskiej piłki klubowej: no faktycznie młodym blokował. Młodzi idą do "dwójki" lub na wypożyczenie,a Miodek kupuje szrot z państw o których nikt nie pamięta poza sezonem wakacyjnym. odpowiedz

