Slisz: Mamy swój plan na mecz

Wtorek, 6 lipca 2021 r. 07:10 źródło: legia.com

- Wiemy, że Bodø/Glimt jest dobrą drużyną z piłką przy nodze. Na pewno zwracaliśmy na ten element gry baczną uwagę. Staraliśmy się również trenować i dalej doszkalać nasze ustawienie, w którym występujemy od zeszłego sezonu. Nie ignorowaliśmy jednak żadnego innego aspektu. Przygotowywaliśmy się bardzo sumiennie. Ćwiczyliśmy różne warianty defensywne i ofensywne. Wiemy w jaki sposób będzie grało Bodø/Glimt, więc będziemy chcieli się im przeciwstawić. Wszystko od A do Z zostało przećwiczone. Teraz czas na mecz - mówi przed środowym spotkaniem 1. rundy el. Ligi Mistrzów Bartosz Slisz.



- Na pewno piłkarze Bodø/Glimt będą bardziej przyzwyczajeni do tego boiska, bo na co dzień rozgrywają swoje mecze ligowe na sztucznej murawie. My jednak nie skupiamy się nad tym. Dla obydwu drużyn boisko będzie takie samo. Nie ma co gdybać i szukać wymówek. W LTC trenowaliśmy na sztucznej nawierzchni, podobnie będzie we wtorek, gdy odbędziemy oficjalny trening na głównej płycie stadionu. Jestem pewny, że będziemy na to gotowi.



- Nie będziemy kalkulować. Wiemy, że zasada bramek zdobytych na wyjazdach została zniesiona, ale nie myślimy o tym. Mamy swój plan i zamierzamy go realizować. Dla ogółu rozgrywek zniesienie tej zasady może mieć pozytywne skutki. Mecze powinny być jeszcze ciekawsze i bardziej emocjonujące. Drużyny nie będą tyle kalkulowały, a samo widowisko zyska na zainteresowaniu.