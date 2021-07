22 zawodników leci do Bodø

SONDA Czy Legia awansuje do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów?

22 legionistów znalazło się w kadrze zespołu Czesława Michniewicza na pierwsze pucharowe spotkanie Legii z Bodø/Glimt. Mistrzowie Polski o godzinie 9 wyruszą do Norwegii samolotem czarterowym. Bramkarze: Artur Boruc, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz Obrońcy: Joel Abu Hanna, Mateusz Hołownia, Artur Jędrzejczyk, Mattias Johansson, Filip Mladenović, Maik Nawrocki, Mateusz Wieteska Pomocnicy: Andre Martins, Josue, Bartosz Kapustka, Jakub Kisiel, Luquinhas, Ernest Muci, Kacper Skibicki, Bartosz Slisz Napastnicy: Mahir Emreli, Kacper Kostorz, Rafael Lopes, Szymon Włodarczyk * * * Nieobecni: Bartłomiej Ciepiela, Josip Juranović, Wiktor Kamiński, Jehor Macenko, Tomas Pekhart, Lindsay Rose, Maciej Rosołek, Kacper Skwierczyński, Jasur Yaxshiboyev

WL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO - autobus i kontra to cel osiagniecia korzystnego wyniku !! odpowiedz

LM - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P. Jaxshiboyev dalej odpoczywa to mamy pozytek !! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Jasur Yaxshiboyev piłkarz widmo.Niby jest a jednak go nie ma. odpowiedz

Grooby - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Sebo(L): przyszedł jak już ruszała liga, oczywiście nieprzygotowany, kontuzja, kontuzja, koronka, nieprzygotowany a kasa się zgadza od pół roku odpowiedz

zoom - 2 godziny temu, *.plus.pl Niepokoi mnie brak w składzie Rasiaka :-) A tak na serio to POWODZENIA!!! odpowiedz

