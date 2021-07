7.07: Rozkład jazdy

Dzisiaj piłkarze Legii rozpoczynają sezon 2021/22, wyjazdowym spotkaniem z norweskim FK Bodø/Glimt w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się o 18:00 i będzie na żywo transmitowane w TVP Sport (również na sport.tvp.pl). Spotkanie zostanie rozegrane bez kibiców gości (decyzja UEFA), jak również z ograniczoną liczbą widzów po stronie gospodarzy. W rosyjskim Niżnym Nowogrodzie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Seniorów w pięcioboju nowoczesnym, w których udział wezmą dwaj legioniści - Łukasz Gutkowski oraz Daniel Ławrynowicz. Jako pierwszy startować będzie Ławrynowicz, który w parze z Maciejem Dukielskim przystąpi do rywalizacji sztafet męskich. Rozkład jazdy: 7.07 g. 18:00 FK Bodø/Glimt - Legia Warszawa

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Bodo/Glimt 0-2 LEGIA ! LEGIA !!! odpowiedz

