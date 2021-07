Debiut i pierwsze gole Emreliego w Legii

Mahir Emreli zadebiutował w Legii Warszawa. Pozyskany latem napastnik wyszedł w podstawowym składzie w meczu 1. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Bodø/Glimt. W 41. minucie Emreli dostawił nogę do piłki i zdobył swojego pierwszgow barwach stołecznego zespołu. W drugiej połowie wykorzystał podanie Kacpra Skibickiego i ładnym strzałem z linii pola karnego podwyższył na 3-1. Boisko opuścił w 79. minucie, a wszedł za niego Rafael Lopes.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Or(L)ando Sa - 31 minut temu, *.centertel.pl Hej Admin

Sierra sierra india juliett Krzeszczowi...

lubicie to... odpowiedz

Wawa - 54 minuty temu, *.chello.pl Jedza i wtes ech zenada

Co oni robią na treningach albo olewają

ALBO SA PO PROSTO TACY SŁABI I LEPSI NIE BĘDĄ WIEC PA PA I SZUKAĆ NASTEPCÓW odpowiedz

Szymon - 35 minut temu, *.tailcarve.us @Wawa: Jędza? może Ci chodziło o Ślisza? odpowiedz

Tomasz - 55 minut temu, *.centertel.pl Coś z tego może być odpowiedz

Krys008 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Emreli kocur, drugi Nikolic. Zawodnikiem meczu zdecydowanie Luqi! odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. obrona sito odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.. Emreli ma więcej goli w oficjalnych meczach Legii niż występów. Bardzo ładnie to wygląda. odpowiedz

LM - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Emreli i Luginhaus graja na 6 szkoda nie ma wyzszej oceny !! odpowiedz

LW82 - 3 godziny temu, *.243.235 Czy mi się wydaje ale słyszałem kibiców Legi ?? odpowiedz

Legijmy Tomaszów - 1 godzinę temu, *.mm.pl @LW82: nie wydawało Ci się ja też ich słyszałem odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legijmy Tomaszów : siedzieli za bramką. to do nich podbiegł Emreli po 3 golu. chłopak już wie, że trzeba pokazać elkę odpowiedz

LW82 - 47 minut temu, *.243.235 @Legijmy Tomaszów : Kibic to jednak da rade (L) odpowiedz

