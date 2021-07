Bezpośrednią transmisję z meczu Bodø/Glimt - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. Spotkanie dostępne będzie także w internecie na sport.tvp.pl. Początek o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! BODØ/GLIMT - LEGIA 1 2.16 X 3.45 2 3.47

Dimas - 10 minut temu, *.info.pl Skład okey - zobaczymy jak z formą czy Czesiu dobrze ich na ten mecz przygotował:) odpowiedz

Elquatro - 16 minut temu, *.chello.pl Drużyny z Gniezna, nikt ich nie zna! odpowiedz

Franco - 36 minut temu, *.plus.pl Otwieramy dziś dzwi razem z futryną.... Jazda!!! odpowiedz

bronek49 - 27 minut temu, *.chello.pl @Franco: ale ty wspiersz młodych przy takich kibicach jak ty to każdy młody będzie miał trudno zabawiasz się w michniewicza który tylko chce by mu kupować zawodników ,wolisz ogórów z za granicy niż naszego młodego odpowiedz

el 23 - 47 minut temu, *.play-internet.pl Hołownia, Skibicki....ale mamy pakę na puchary !!! ;) odpowiedz

Kielonek - 32 minuty temu, *.centertel.pl @el 23: Młodzi Polacy.Przyszłość naszej piłki.Są niedoświadczeni ale niech pokażą na co ich stać.Trenowali do trampkarzy aby zagrać w takim meczu.Zobaczymy odpowiedz

Ojej - 53 minuty temu, *.centertel.pl Czy przepłacane gwiazdeczki daja zagrać w bieda 3 lidze Europy pucharze konferencji? odpowiedz

curragh - 34 sekundy temu, *.atman.pl @Ojej: a teraz to samo napisz po polsku. jak dasz radę odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 57 minut temu, *.petrotel.pl https://sport.interia.pl/klub-legia-warszawa/news-legia-warszawa-wlosi-kusza-josipa-juranovicia,nId,5344477 odpowiedz

Krzeszczu - 42 minuty temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: w sumie to bylo to do przewidzenia i tylko kwestia czasu. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 37 minut temu, *.petrotel.pl @Krzeszczu: już u nas nie zagra w rewanżu odpowiedz

Krzeszczu - 27 minut temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Masz zapewne racje. Jedyne na co chcialbym liczyc to to ze sie szanujemy i zarzadamy pozadnej kasy a nie paczki frytek i kartonu szlugow. Aczkolwiez wiemy ze rozczochraniec jest bardziej napalony na j€€€urasy niz arab na kurs pilotarzu, wiec obawiam sie ze Juranovic pojdzie za 2-3 mln. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 24 minuty temu, *.petrotel.pl @Krzeszczu: w artykule piszą o 3 mln i znając Miodka to sufit, a to najlepszy kąsek w Legii. Pekhart będzie raczej tańszy niż Jura odpowiedz

Krzeszczu - 11 minut temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Masakra. Pilkarza pokroju Jura, na dodatek po mistrzostwach, mozna by bylo spokojnie opchnac za 6-7 mln. W sumie chyba kazdy by to potrafil, ale nie Tapeciarz. odpowiedz

