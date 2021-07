Bezpośrednią transmisję z meczu Bodø/Glimt - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. Spotkanie dostępne będzie także w internecie na sport.tvp.pl. Początek o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! BODØ/GLIMT - LEGIA 1 2.16 X 3.45 2 3.47

Komentarze (79)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl Ustawili u bukmacherow????? odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żenujaca postawa Legii - rywal byl wyraznie do rozgromienia dzis - ewidentnie pod forma i bez najlepszych skrzydlowych dodatkowo super lewy obronca wypada z kontuzja w 1 polowie.



A co robi Legia ? daje sobie wbic 2 gole i praktycznie sprawa awansu otwarta.



Tchorzostwotaktyczne w tupowo Polskim kunktatorskim minimalistycznym stylu.



Dodakowo graja w 11 na 10 i Bodo ma onicjatywe i pilke.



Nienawidze polskiej mentalnosci i polskiej pilki - rzygac sie chce.



Z taka mentalnoscia sie nie da wejsc dl LM. odpowiedz

curragh - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @atmosferić: Legia przed sezonem ogrywa drużynę, która cały czas gra. jak sprawa awansu otwarta, to zagraj na to super Bodo odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.master.pl @atmosferić: ty tak od siebie, czy na czyjąś polecenie tak piszesz odpowiedz

Burmistrz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ważne zwycięstwo. Panowie ( forumowicze), każdy z nas wolałby 1-3, ew. 0-2. Prawda jest taka że wygraliśmy 2-3. Z tego powinniśmy się cieszyć. Zostawmy przynajmniej na chwilę nasze żale. Dziś ukochana wygrała i to nas wszystkich jednoczy. Pozdrawiam serdecznie odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jak na pierwszy mecz nie było najgorzej. Przed spotkaniem wynik bralibyście w ciemno. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia to fajna,cool i zajebista drużyna. Zamiast "rybaków" puknąć 5:1 to dramatycznie w przewadze walczą o utrzymanie 2:3...mentalność Michniewicza? odpowiedz

Eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @filand : chłopie wygraliśmy a ty masz jeszcze problemy. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @Eduardo: niektórym niestety nie dogodzisz za ..uja. Malkontenctwo mają we krwi i zawsze coś im nie będzie pasowało. odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl Mladeno ultra dno w obronie, tylko macha gałęziami odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Skibicki w defensywie jest dnem. odpowiedz

kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl @Szpic: ale w ofensywie ma 2 asysty. odpowiedz

Boruc znowu.przyspawany - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak on jest zespawany z tą linią.... odpowiedz

456 - 2 godziny temu, *.chello.pl Slisz do wymiany. odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Emreli chyba długo u nas nie zadomowi, gość ma papiery na dużo lepszą ligę odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ohoh oho oh oh ohhhhh

Nie zesrajcie sie

A co jesli necz kupiony niskim kosztem? :) odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: czy to nie ty, frajerze, chciałeś grać na Bodo? dzwoń do providenta odpowiedz

kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl No i co płaczki. Skibicki be, Azer be ... kuźwa "znafcy". odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk Emreli TOP! odpowiedz

Or(L)ando Sa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szczekaj Krzeszczu szczekaj odpowiedz

cala obrona won. tam musza byc ludzie pokroju emreli tylko obroncy - 2 godziny temu, *.chello.pl Won odpowiedz

PLEBAN - 2 godziny temu, *.centertel.pl @cala obrona won. tam musza byc ludzie pokroju emreli tylko obroncy:





Chłop już dwie asysty a ty kocopoly gadasz. Typie ty odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ku.wa jaki ten Skibicki jest cienki... Czesiek zdejmij go natychmiast! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gienek: Pieprzysz kolego. odpowiedz

przega - 2 godziny temu, *.mm.pl @Gienek: byś go zdjął i nie byłoby trzeciej bramki odpowiedz

Cziko - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Niestety nie mamy obrony. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy bramki na wyjezdzie juz sie nie licza od tej rundy?? odpowiedz

macest - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Pawel: tak, (L)egia nie będzie miała bonusa z tych dwóch bramek odpowiedz

Hakowy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Boruca w tym wieku już nikt nie nauczy gry na przedpolu...szkoda. odpowiedz

LM - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Sedzio prosimy sedziowac obiektywnie !! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Podobało mi się pierwsze 5 min i potem ze 3 akcje, a tak poza tym to stara bieda mimo, że Bodo wiele nie pokazało. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl @vadisodjidjiaofoe: wybacz ale grając na sztucznej trawie przy rzęsiście padającym deszczu przez całe 45 minut spodziewałeś się czegoś więcej? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @Sebo(L): w ogóle się niczego nie spodziewałem. Jestem mimo wszystko pozytywnie zaskoczony, że prowadzimy. odpowiedz

macest - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @vadisodjidjiaofoe: prowadzimy tylko dlatego, że Bodo popełniło błędy... i należy się cieszyć, że w ogóle prowadzimy...

odpowiedz

Dsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl @macest: to stwierdzenie to największa głupota jaką w ostatnim czasie przeczytałem???? piłka nożna właśnie na tym polega, drużyna która wygrywa korzysta z błędów drużyny przeciwnej odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl 1 połowa za nami i poza niepotrzebnie straconą bramką do szatni gra Legii wygląda naprawdę dobrze.Widać,że sztuczna nawierzchnia nie jest sprzyjająca ale akcje "Wojskowych" mogą się podobać.Na tle drużyny,która jest w pełni sezonu i gra na tej nawierzchni regularnie Legia sprawia bardzo dobre a w niektórych elementach gry jest zdecydowanie lepszą drużyną.Oby druga połowa upłynęła również pod dyktando Legii i będziemy mogli spokojnie podchodzić do rewanżowego spotkania na Łazienkowskiej. Czekamy zatem na podobne 45 minut w wykonaniu Mistrzów Polski. odpowiedz

LM - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Awansowac moze tylko LEGIA innej opcji nie ma !! odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Witeska i jedza drewniaki dwa Boruc lipa bramka do spółki drewniaki odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.116.4 Jest dobrze. Emreli dobre wejście w drużynę, wyrasta na drugiego Nikolica. Uwaga dla Ślisza - jak masz piłkę to wykopuj na aut bo jak zaczynasz grać to robi się kontra rywala. odpowiedz

WL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Trenerze : Mladenovic do zmiany ktory przechodzi obok meczu czy Pan tego nie widzi !!!! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @WL: Pewnie widzi, ale nie ma zmiennika ;-) odpowiedz

Renat - 2 godziny temu, *.hosted-by-worldstream.net Hardan baxmaq olar oyuna

odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Jędza nie wyskoczył. Boruc nie wyszedł do piłki. No i gol. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.chello.pl Maldenovic przechodzi obok meczu . do zmiany gość odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Mladenovic! Brawo Jedza nędza! odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak dobrze idzie naszym na sztucznej trawie, że rewanż też niech grają w LTC na sztucznej nawierzchni odpowiedz

Kamilo87 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jeeeeeedziemyyyyy! odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Sędzia z Albanii. Pozwala Norwegom faulować bez konsekwencji. odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Szacun dla Kapustki, doskonale unika gry... Perfekcyjnie odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kibole Legii są na stadionie faken! Wywiesili trans "Ultras Legia". Brawo!!! Faken kończy mi się już pierwsza maciora po takim tempie na początku. odpowiedz

Wiesiek - 3 godziny temu, *.kompex.pl Bardziej cieszyłem się z bramki Legii niż tej całej reprezentacji na tym eurobiznesie odpowiedz

LW82 - 3 godziny temu, *.243.235 Czy mi się wydaje ale słysze kibiców legi ??? odpowiedz

Mr. - 2 godziny temu, *.virginm.net @LW82: Zdalne nauczanie chyba Ci nie poszło,co znaczy legi.Powinno być Legii.Wstyd odpowiedz

LW82 - 2 godziny temu, *.wind.it @Mr.: racja ale zdalne nauczanie to chyba ty ziomek odpowiedz

Mr. - 2 godziny temu, *.virginm.net @LW82: ;))))Szanuj swoją mowę ojczystą.Używaj znaków interpunkcyjnych.Panie ziomek. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jazda z Norwegami, hej Legio jazda z Norwegami. odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl Skład okey - zobaczymy jak z formą czy Czesiu dobrze ich na ten mecz przygotował:) odpowiedz

Elquatro - 4 godziny temu, *.chello.pl Drużyny z Gniezna, nikt ich nie zna! odpowiedz

Franco - 4 godziny temu, *.plus.pl Otwieramy dziś dzwi razem z futryną.... Jazda!!! odpowiedz

bronek49 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Franco: ale ty wspiersz młodych przy takich kibicach jak ty to każdy młody będzie miał trudno zabawiasz się w michniewicza który tylko chce by mu kupować zawodników ,wolisz ogórów z za granicy niż naszego młodego odpowiedz

Franco - 4 godziny temu, *.plus.pl @bronek49: wręcz przeciwnie... bez presji bo nikt nie liczy na latwy mecz. Jednak w Legii balans miedzy sukcesem a szkoleniem mlodych powinien być inaczej wyważony. odpowiedz

el 23 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Hołownia, Skibicki....ale mamy pakę na puchary !!! ;) odpowiedz

Kielonek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @el 23: Młodzi Polacy.Przyszłość naszej piłki.Są niedoświadczeni ale niech pokażą na co ich stać.Trenowali do trampkarzy aby zagrać w takim meczu.Zobaczymy odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @el 23: To młodzi perspektywiczni POLSCY piłkarze. Lepszy byłby emeryt z Hiszpanii??? odpowiedz

Ojej - 5 godzin temu, *.centertel.pl Czy przepłacane gwiazdeczki daja zagrać w bieda 3 lidze Europy pucharze konferencji? odpowiedz

curragh - 4 godziny temu, *.atman.pl @Ojej: a teraz to samo napisz po polsku. jak dasz radę odpowiedz

Ojej - 4 godziny temu, *.centertel.pl @curragh: Czy piłkarze jednej z najgorszych lig w Europie, którzy od pięciu lat nie grają w pucharach i przegrywają z np. dużo lepszymi Azerami, a zarabiają ogromne pieniądze nieadekwatne do miernej gry mają szansę zagrać chociaż w najniższej lidze europejskiej, tj. lidze konferencji, czy to ich też przerasta. Może być? odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @Ojej: może. tyle, że kupy się logicznie nie trzyma. jak dla ciebie piłkarze, którzy zarabiają po 300 tys euro dostają ogromne pieniądze, to chyba mam inne pojęcie ogromności. dodam, że tyle dostają ci lepsi i to w Legii. w tej lidze niektórzy piłkarze zarabiają mniej niż mój dyrektor odpowiedz

Ojej - 3 godziny temu, *.centertel.pl @singspiel: Masz rację co to jest 300 tysięcy euro. Co się nie trzyma kupy, że są pośmiewiskiem Europy, że w Europie nic nie znaczą? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 5 godzin temu, *.petrotel.pl https://sport.interia.pl/klub-legia-warszawa/news-legia-warszawa-wlosi-kusza-josipa-juranovicia,nId,5344477 odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: w sumie to bylo to do przewidzenia i tylko kwestia czasu. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @Krzeszczu: już u nas nie zagra w rewanżu odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Masz zapewne racje. Jedyne na co chcialbym liczyc to to ze sie szanujemy i zarzadamy pozadnej kasy a nie paczki frytek i kartonu szlugow. Aczkolwiez wiemy ze rozczochraniec jest bardziej napalony na j€€€urasy niz arab na kurs pilotarzu, wiec obawiam sie ze Juranovic pojdzie za 2-3 mln. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @Krzeszczu: w artykule piszą o 3 mln i znając Miodka to sufit, a to najlepszy kąsek w Legii. Pekhart będzie raczej tańszy niż Jura odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Masakra. Pilkarza pokroju Jura, na dodatek po mistrzostwach, mozna by bylo spokojnie opchnac za 6-7 mln. W sumie chyba kazdy by to potrafil, ale nie Tapeciarz. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: 7 to absolutne minimum. Inaczej każdy szlauf będzie lał ze śmiechu. odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.atman.pl @Krzeszczu: zobaczymy, za ile Fiorentina opchnie tego Hiszpana. na oko ok 7 mln. za Jurę Legia dostanie 3-4 mln odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @Krzeszczu: chociaż Francuzi twierdzą, że OM zaproponował aż 12 mln euro, a Fiorentina odrzuciła ofertę. zobaczymy, jak w tym odnajdzie się pudel odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: Człowieku, ktoś się pode mnie podszywa. Nie daj się rozgrywać przez małolatów bez honoru. Nawet nie wiedziałem, że ktoś taki wpis umieścił. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.