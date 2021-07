Kjetil Knutsen (trener Bodø/Glimt): W pierwszych minutach zagraliśmy słabo, brakowało nam pewności siebie. Zbyt łatwo pozwoliliśmy przeciwnikowi strzelić bramki. Walczyliśmy do samego końca, ale jeśli chce się zrobić krok dalej, awansować, nie można tracić aż trzech bramek, bo wtedy jest się w poważnych tarapatach.

