Nie takie Bodø straszne. Emreli razy dwa!

Sędziowie

Główny: Juxhin Xhaja (Albania)

Asystent: Denis Rexha (Albania)

Asystent: Dojando Myftari (Albania)

Techniczny: Olsid Ferataj (Albania)



Wawa - 2 minuty temu, *.centertel.pl Obrona to dramat. odpowiedz

F - 8 minut temu, *.play-internet.pl Zagubiona obrona Legii, nawet na papierze nie wygląda to najlepiej. Przyjdzie grać z lepszą ekipą i będą schody. odpowiedz

Yeti - 12 minut temu, *.play-internet.pl Dobry mecz Legii a nawet bardzo dobry biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy mecz o stawkę w sezonie. Pozostaje mały niedosyt, bo można było wygrać ten mecz różnicą dwóch bramek ale i tak jest bardzo dobrze. Większość kibiców brała by taki wynik w ciemno przed meczem. odpowiedz

Szymon - 13 minut temu, *.tailcarve.us Szczerze myślałem przed meczem że może to źle się skończyć. No to parę spostrzeżeń po zakończonym meczu.

Legia

Szybkie otwarcie meczu i kontrola I połowy z podwyższeniem wyniku aż do 46 minuty. II połowa to słabe wejście w nią ale, 3 bramka pozwoliła wrócić do kontroli nad meczem. Niestety Bodo strzela na dwa i robi sie lekka nerwówka, ale czerwień dla norwega praktycznie zamknęła mecz. Można było dobić ale treneiro tak zamieszał składem aby dojechać do końca. Trzeba pochwalić Liqiego, Skibickiego no i nową armatę za ofensywę. W defensywie niestety Skiba i Mlade zawalili dwa gole. Skibe można rozgrzeszyć bo uczy sie gry na wahadle. Bardzo słabo Ślisz tyle strat i to w bardzo nerwalgicznych miejscach na boisku . Hołownia też słabo ale ratuje go udany wślizg. Kapustka ok grał strzelał i było go widać. Barubar coś obronił coś puścił ale dał rade. Oddzielny rozdział Mlade - fustrat i te machanie gałęziami to znak firmowy. DO tego w obronie tragedia i ta głupota z żółtkiem.

Bodo

Diabeł nie taki straszny i mecz w ich wykonaniu potwierdza wyniki w lidze. Bez pomysłu na grę. Mieli grać kombinacyjnie po ziemi , a tu kilka podań i wrzutki. W sumie nie nasz problem, bo jak w Warszawie Legia zaatakuje to może Bodo posrać się i to zdrowo.

Sędziowanie.

Widać że błazna dali, fauli ze sto , kartek jak na lekarstwo. Jakby Var był to latał by do budy jak ze sraczką. A mecz to trwałby ze 120 minut.

Generalnie autostrada do awansu. I tak trzymać odpowiedz

floyd - 17 minut temu, *.chello.pl Ten mecz mocno przypominał sparing za klaufurica, bodaj z jakaś rumuńska drużyna, wygrany 5:3. Radosna ofensywa i defensywa. Myśle, ze będzie dobrze, obrona okrzepnie a o atak nie musimy się martwić. Tylko ten Wieteska…. odpowiedz

eLpolo - 20 minut temu, *.centertel.pl Widać było brak rytmu meczowego, sztuczna nawierzchnia kilka razy wprowadzała w błąd. Będzie jeszcze lepiej u nas:) Brawo Legio ! odpowiedz

ZIBI - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Jeśli Artur i spółka na Mazowieckiej nie zmarnują Emriego to będzie najwyższy transfer z Legii. Po prostu Kozak Super. odpowiedz

RMFC - 29 minut temu, *.orange.pl Bardzo dobry wynik jak na początek sezonu, pierwszy mecz o stawkę wygrany choć bramki trochę głupio stracone. Widać że Emreli to bardzo dobry napastnik, biegający, walczący i skuteczny. Z dobrej strony pokazał się Skibicki. Oby tak dalej a w tym sezonie wreszcie zobaczymy Legię w grupie któregoś z pucharów, oby w Lidze Mistrzów odpowiedz

olew - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Niezły meczyk, drwale byli wyjątkowo zdeterminowani, ale to tylko drwale, technicznie i umysłowo odstawali od nas okrutnie. Fajny ten Azer, świetni: Skibicki, Luqui, Kapustka i Lopez. Reszta grała nieźle. Nie sądziłem, że stracimy aż dwie bramki, ale nie ma co narzekać skoro trzy-dwa. U nas drwale trochę się przestraszą (stadionu, dopingu, no cywilizacji po prostu) i ich skaleczymy. odpowiedz

floyd - 25 minut temu, *.chello.pl @olew: mam podobne odczucia. Nie wierze, ze u nas strzela choć jedna bramkę. Pozdro odpowiedz

juhas - 33 minuty temu, *.tpnet.pl Ten Emreli to git gościu coś czuje że on długo w Legii nie pogra obym się mylił juhas odpowiedz

Miodek amatorek - 35 minut temu, *.com.pl Frajersko stracone bramki odpowiedz

ajg - 36 minut temu, *.chello.pl Wydaje mi się,że na tej stronie najwięcej jest wrogów Legii !

Co by się nie stało,to krytykują.

Obrzydliwość !!!

A odnośnie meczu to trzeba podkreślić,że pierwszy raz od czasów Berga Legia jest nieżle przygotowana do pierwszych meczów.Widać rękę trenera,bo bez względu na płaczków,krytykantów i innych fałszywców to Michniewicz zna się na swojej robocie! odpowiedz

Cypis - 43 minuty temu, *.centertel.pl Bravo Legia! Oby tak dalej nie ma co marudzić odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gdzie teraz są Ci wszyscy wróżący przegrana Legii ?

Co odezwiecie się przed rewanżem ? odpowiedz

Jestem - 48 minut temu, *.play-internet.pl @Ibor: Jestem i nie pękam.Boruc jak Nie(Szczęsny).Wynik sprawą otwartą.Poczyli się jak Francuzi z Szwajcaria. odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Obrona do wymiany to co robią Jędza z Wieteską woła o pomstę do nieba przegrają nam nie jeden mecz odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Gratuluję zwyciestwa.Miło się zaskoczyłem.

Gra bardzo defensywna nawet w końcówce gdy graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Odpuszczone krycie przy obu dośrodkowaniach przy straconych golach.Mogliśmy wygrać to wyżej.

Czekamy na rewanż. odpowiedz

bie/L/sko - 38 minut temu, *.master.pl @Darek : Lepiej się ogląda mecz z wiarą w zwycięstwo, aniżeli z góry zakładać porażkę. To jest ten zdrowy rozsądek. Pozdrawiam odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dziwne ze bodo nie wyciagnelo wnoiskow ze na kazdy polski zespol wystarczy wrzutka w pole karne - dzis tylko 2 i 2 gole. Gdyby palowali nonstop te wrzutki to by wygrali bo wieteska i jedza nie umieja bronic. Na szczescie bodo sfrajerzyli. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @atmosferić: zmień dilera odpowiedz

Ambruzzo - 1 godzinę temu, *.plus.pl @atmosferić: Proponuję maścią na ból doopy wysmarować też oczy podobno pomaga odpowiedz

Ortola - 40 minut temu, *.play-internet.pl @Ambruzzo: Ale on ma racje pacany odpowiedz

Pns - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Hurkacz i legia obstawiona u buka-wygralem trzema miec wiare .MOCNO LEGIA !! odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czesław stworzył maszynę do wygrywania odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak ja się cieszę że Legia nareszcie pogoniła dobrego rywala na wyjeździe !!! Wrota do raju się powoli otwierają ???????????? Legio ma jak ty mi dziś zaimponowałaś !! Poprawić tylko krycie gości przy górnych piłkach.

Panie Miodek tego Pernambuco widział bym u nas bierzemy go !! Legio rewanż tylko formalnością mamy dwie bramki przewagi odpowiedz

Majkel - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Dedi:

UEFA zrezygnowała z kryterium bramek wyjazdowych :) odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Dedi: dobrzy to oni byli rok temu - teraz z tej druzyny sa zgliszcza - 3 najlepszycj strzelcow wyprzedanych - 2 najlepszych skrzydlowych kontuzjowanych i super lewy obronca z kontuzja uda w 1 polowie... a i tak tylko 3-2... zenujacy wynik - a zwlaszcza postawa w 11 na 10.



Polskie zespoly to mentalne DNO. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @Dedi: 2 bramki? Inny mecz oglądałeś? Mi się wydawało,że wygraliśmy 3:2 a nie 4:2. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Majkel:

Ah sorry ziomek zapomniałem o tym.

Ale i tak jest ok..oni są bardzo średni

bynajmniej w tym sezonie. L odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Sebo(L):

Zapomniałem zupełnie że już te bramki podwójne na wyjeździe się nie liczą ;)

Ale jest ok tak czy tak super wynik.

Przy Łazienkowskiej nie damy im miejsca. odpowiedz

JACUNHO - 18 minut temu, *.kampinostelco.pl @Dedi:

Od kiedy bramki strzelone na wyjeździe liczone podwójnie? Jeżeli strzelili dwie, to były liczone dwie a nie cztery.

W dwumeczu przy równej ilości zdobytych goli liczono kto więcej strzelił na wyjeździe

Nigdy żadne bramki nie były liczone podwójnie



odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żenujaca postawa Legii - rywal byl wyraznie do rozgromienia dzis - ewidentnie pod forma i bez najlepszych skrzydlowych dodatkowo super lewy obronca wypada z kontuzja w 1 polowie.



A co robi Legia ? daje sobie wbic 2 gole i praktycznie sprawa awansu otwarta.



Tchorzostwotaktyczne w tupowo Polskim kunktatorskim minimalistycznym stylu.



Dodakowo graja w 11 na 10 i Bodo ma onicjatywe i pilke.



Nienawidze polskiej mentalnosci i polskiej pilki - rzygac sie chce.



Z taka mentalnoscia sie nie da wejsc dl LM odpowiedz

kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl @atmosferić: idz się kolego wysikać. Ciśnienie Ci opadnie. odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.master.pl @atmosferić: powtórzę ty tak od siebie, czy na czyjąś polecenie tak piszesz odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @B: Bo to nie jest kibic naszej L

jest zadowolony jak przegrywamy...

Niech pisze te wypociny... Boli Legia. odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @B: Od siebie bo tu mozna bylo walnac 5/6 goli nie 3 - obrona bodo jestmega slaba. Jestem fanem Legii i jestem wsciekly nie z wyniku a z postawy Legii. Ogladam tez inne ligi i widze zupelnie inne podejscie taktycz e i mentalne - chce ogladac ofensywny futbol i odwazny a nie jakies kunktatorskie gowno. Caly zespol obsrany przed i w szesnastce. Wlasnie przez to cofa ie sie padly 2 bramki bodo - nie mieli zadnych argumentow kombinacyjnie czli w tym w czym sa najlepsi i nagle strzelaja nam z ...wrzutek. Brak słów... odpowiedz

B - 56 minut temu, *.master.pl @atmosferić: zamiast 5/6 goli , ty raz się walnij w łeb odpowiedz

B - 46 minut temu, *.master.pl @Dedi: ciekawe do której rundy z tymi bredniami wytrzyma? Pozdrawiam odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jest dobra wiadomość dla frajerów, którzy jarali się dobrym kursem na Bodo. podobno będą zbierane paczki dla was. cieple ubrania, ryż, konserwy. zima nie będzie taka zła odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.mm.pl Do znawców - czy jak przegramy za tydzień np: 0:1 lub 1:2 to będzie dogrywka? odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Lolo:

Bramki strzelone na wyjeździe nie liczą się podwójnie. Bodo aby wyeliminować Legię musi wygrać 2 bramkami... odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Lolo: tak odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Lolo: jak by prowadzili 1:0 to wtedy jesy dogrywka bo mamy remis w dwumeczu.

Ale tak nie będzie nic nie strzelą przy Łazienkowskiej. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo MISTRZ POLSKI. Zwycięstwo na trudnym stadionie ( sztuczna nawierzchnia ), jeszcze raz BRAWO dla EKIPY. Tak trzymać odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Napisałem jakiś czas temu, że Emreli to może być lepsza wersja Nikolicia. I tak to wygląda, oby tak dalej. Gratulacje dla całej drużyny, ale równie duże dla Cześka. Właśnie tego brakowało - rozgryzanie rywali i taktyki. Szykuj Dariuszu nową umowę dla trenera i nie ma co się obrażać za to, że chce mieć jeszcze lepszy skład. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Pelna zgoda. Emreli bardzo przypomina Nikolica, jak sie rusza, jak wykancza, jak sie zachowuje z pilka. Smiem twierdzic, po raz drugi, beda z niego ludzie. Oby tylko nie wpadl w samozachwyt, to bedzie to git napastnik. Nie nazekam, po prostu dobrze jemu, i co za tym idzie druzynie, zycze. odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: No przecież twierdziliście, że transfery Legii są z szamba i śmietnika. To już nie są? odpowiedz

kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: cholera, aż się boję, że Emreli będzie gwiazdą jednego sezonu i zostanie sprzedany wyżej ... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Markus Merk: Niektóre są kiepskie, inne nie. Nie jestem towarzyszem, więc nie pisz ,,twierdziliście,,. Ja tak nie napisałem. Staram się być obiektywny, a przede wszystkim trzymam kciuki za trenera i zespół. Do właściciela się na razie nie przekonałem. odpowiedz

Dedi - 42 minuty temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek:

Trener jest super Czesław to dla mnie Polska odmiana Czerczesowa. Widać że to jest gość twardy dowódca..Emreli sztos ,a Luqi zagrał super też oby został w Warszawie jeszcze długo. L odpowiedz

Cypis - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bravo Legia! Oby tak dalej nie ma co marudzić odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.net.pl Wygraliśmy, graliśmy tak jak to zakładali, a tu jeszcze się narzekacze znajdą... ci za ludzie pozdro dla porządnych kibiców. Legia rządzi !! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Nie takie straszne Bodo, ale 2 bramy wbili z niczego, więc nadal pewności awansu nie ma. Emreli, Luki, Skibicki i Martins na plus. Obrona kiepsko. Mimo, że przez cały mecz broniliśmy się autobusem w polu karnym straciliśmy dwie głupie bramki, z czego pierwsza to kryminał. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @vadisodjidjiaofoe: Pewności awansu nie byłoby nawet wtedy gdybyśmy wygrali i 5:0 bo przecież Bodo za tydzień nagle by się odrodziło. Bez przesadyzmów. Po 4 latach grania żenady,przegrywania z amatorami z Luksemburga, słabiakami z Mołdawii teraz wygrywamy z wymagającym przeciwnikiem,bo takim trzeba uznać mistrza Norwegii ale nadal widać wsród kibiców malkontenctwo.Mecz mogliśmy wygrać nawet 5:2 tyle,że rosyjski bramkarz Bodo wyczyniał cuda w bramce. Najważniejsze jest zwycięstwo,które przybliża Legię do 2 rundy. Własne trawiaste boisko i 15 tyś kibiców powinno sprzyjać za tydzień Legii. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 32 minuty temu, *.centertel.pl @Sebo(L): jasne, że zwycięstwo najważniejsze. odpowiedz

Kane - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ta wygrana powinna być bardziej okazała żeby czasem na wyjezdzie Bodo nie przypomnialo sobie jak sie goli taki ogórków. Życze Legii awansu bo to polski klub, ale są mizerni i nie potrafią kontrolować spotkania. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kane:

Oni sami są ogórkami ich defensywa to śmiech powinniśmy ich ograć u nas również

w drugim meczu ale jeszcze bardziej okazale 3:0 odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com To tak oficjalnie. Zeby nie bylo. Odszczekuje. Tak, serio, na powaznie, i z reka na sercu. ODSZCZEKUJE.

Emreli zrobil na na mnie bardzo dobre wrazenie, nie tylko za gole ale za calosc. W niecalym jednym meczu pokazal wiecej niz Rafa Lopez w dwoch sezonach. Jest to bardzo dobry prognostyk. Jesli gosciu bedzie gran na takim samym poziomie, i sie rozwijal, to smiem twierdzic ze bedzie to nasz najlepszy napastnik od czasow Nikolica.

Spokojnie mozemy sprzedac Tomka i cos zarobic. Nie z szydery, ale z szacunkiem, bo Tomek na szacunek zasluzyl.

Wiec, ODSZCZEKUJE. No. I Odszczekalem.



Ps: Srobo(L)ew, zadowolony? odpowiedz

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.master.pl @Krzeszczu: Witamy w gronie optymistów. A tak poważnie, bardzo dobre spotkanie jak na pierwszy mecz odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.sky.com @Krzeszczu: Emreli przypomina Nikolicia na boisku a to dobrze wróży odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Krzeszczu: Mylić się ludzka rzecz, odszczekać nie każdy potrafi... szacunek!

Byle w miasto nie poszedł :) ale zanosi nam się na kocura :p odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Farme(L): Dzieki. Zawsze wychodzilem z zalozenia ze trzeba miec wlasnie zdanie i tego sie trzymac dopoki ktos cie nie przekona inaczej. I trzeba miec odwage, i troche pokory aby sie do bledu przyznac.

I zgadzam sie, Emreli moze byc mega grajkiem. Bardzo przypomina Nikolica. Jak dlugo ma kontrakt? Mam nadzieje ze minimum 3 lata. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: jak widać, bez tych dwóch gwiazd, sprzedanych po udanym sezonie, Bodo już tak nie szaleje. to częste, jak drużyna znika robi dobry wynik. cieszy sie głównie księgowy odpowiedz

kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: szacunek Panie Kolego za pokorę (odszczekanie). odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @singspiel: Fakt, przypomina sie Lokomotiv Posnan :-) A tak bardziej serio, slyszalem ze sprzedali chyba 4, a dwoch bylo kontuzjowanych. Taka strata rozwalilaby kazda druzyne. Smiem twierdzic ze to za tydzien bedzie wlasnie ten powazny test. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: z każdym tygodniem drużyna, która nie zaczęła ligi, powinna grać szybciej. martwią tylko stoperzy. o dziwo, legioniści biegali szybciej i lepiej rozgrywali odpowiedz

Leśny Dziadek - 18 minut temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: i tak jesteś zakałą tego forum.. odpowiedz

Blitz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Skibicki dzisiaj największym plusem zaraz po Emrelim. Owszem, popełnił błędy, które kosztowały nas dwie bramki, ale odpłacił się dwoma asystami i nie zapominajmy, że to jego debiut w pucharach. To może być dla niego przełom w karierze. Bolą te głupie straty w środku pola i pod bramką, ale my dopiero wchodzimy w sezon więc trzeba cieszyć się wynikiem i z optymizmem zapatrywać się na rewanż odpowiedz

Tommybielany - 48 minut temu, *.chello.pl @Blitz: Skibicki bardziej pasuje na ofensywnego skrzydłowego niz wachadlo z zadaniami defensywnymi,bo tam ma braki jeszcze wyrazne ale jest mlody i moze w tym aspekcie sie poprawić.Ciąg na bramke ma ala Kuchy. odpowiedz

Blitz - 16 minut temu, *.play-internet.pl @Tommybielany: Trochę taki Jóźwiak. Do przodu nieźle, ale z tyłu braki. Tu już zobaczymy co Czesiu wymyśli, ale myślę, że będzie chciał go nauczyć grać na wahadle, bo innych alternatyw brak jak na razie. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że "Jura" odejdzie. odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ogólnie dobry mecz, taktycznie dobrze rozegrany, nie potrzebne błędy i stracone 2 bramki ale zwycięzców się nie osądza. Teraz rewanż u nas i mam nadzieję, że ich pojedziemy. Brawo. odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No ten Emreli to sztos. Czuje ze gosc u nas dlugo nie pogra... na jesieni moze juz byc gdzies na zachodzie. odpowiedz

Cinek - 17 minut temu, *.tpnet.pl @Kalarepa: No niestety jestem tego samego zdania. Dlatego raczej jak zwykle będzie Ch... odpowiedz

Monter - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wynik poszedł w świat, jest nadzieja na lepsze jutro. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przewidywałem 3:1 dla nas. 3:2, też super! Tylko Legia! odpowiedz

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.master.pl Gratulacje. Pierwszy mecz, tak trzymać. Kol. Darek, zwyciężył zdrowy rozsądek!!! Szacun dla optymistów odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl Na pohybel niedowiarkom!!! odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Może i nie straszne,ale zamiast wygrać 5:1 walczyli o 2;3.

Poza tym liczba żółtych kartek...oby nie było Casus Bereszyńskiego.

To tyle. A teraz pompujcie balonik... odpowiedz

Tommy - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @filand : a ty wszędzie będziesz wpisywał ten sam tekst? Wygrali i to się liczy. Jakbyś grał w piłkę to byś wiedział że gra na sztucznej nawierzchni a gra na murawie to 2 różne rzeczy. Poza tym to był Legii pierwszy mecz a tamcie w środku sezonu odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @filand : jaki tam balonik. BODO straciło 2 najlepszych grajków, wiec Legia ich ograła. po co tak miauczysz? odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Tommy:

Niestety Polski licencjonowani mistrzu świata. Od Legii wymagam. Od Ciebie nie muszę. Z pajacami nie dyskutuję bo to nie ma sensu. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @singspiel:

Po pierwsze nie miauczę. Po drugie wejdź sobie na www.transfermarkt.pl i porównaj możliwości tych drużyn.

W tym sezonie nie ma bramek strzelonych na wyjeździe liczonych podwójnie.

Oby Legia za tydzień nie broniła rozpaczliwie skromnej zaliczki... odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.jjs.pl Gdzie jesteście płaczki?

Niewiarki

"Kibice" Legii odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @piotr_zabki: Pochowali się bo wygraliśmy nie ma czego krytykować to i nie będzie dużo komentarzy.. i dobrze wolę fajną merytorykę

Pozdrawiam L odpowiedz

