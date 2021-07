Emreli: Jestem bardzo szczęśliwy

- Jestem bardzo szczęśliwy. Strzelałem gole w meczach towarzyskich, ale zrobić to w meczu oficjalnym to zupełnie inne uczucie. Cieszę się, że mogłem to zrobić przed naszymi kibicami. Musimy teraz zapomnieć o tym spotkaniu i być gotowymi na rewanż na naszym stadionie. Mam nadzieję, że pokażemy, co najlepsze w Warszawie - powiedział po meczu klubowym mediom Mahir Emreli.



- Trudno powiedzieć czy to sprawiedliwy wynik. Obie drużyny miały swoje szanse, rywal lepiej znał boisko, może dlatego dłużej utrzymywali się przy piłce. W rewanżu będzie zupełnie inna atmosfera i warunki. To będzie trudny mecz, musimy być jeszcze lepiej przygotowani i dać z siebie wszystko - dodał azerski napastnik.