Konferencja przedmeczowa

Andre Martins: To będzie bardzo ważne spotkanie

Wtorek, 6 lipca 2021 r. 17:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Dla mnie jest to bardzo ważne spotkanie. Każdy piłkarz chce rozgrywać w takich meczach, bo są to eliminacje najlepszych rozgrywek klubowych w Europie. Jest we mnie wielka determinacja, by jutro wygrać. Cieszę się, że atmosfera i nastawienie w drużynie jest bardzo dobre – powiedział Andre Martins na przedmeczowej konferencji prasowej.



- Czasu na przygotowania być może nie było tak dużo, ale mieliśmy w głowach tylko jeden cel – być gotowym na jutro. Pracowaliśmy ciężko nie tylko fizycznie ale także pod kątem taktycznym. Mamy kilku nowych zawodników, którzy mogą nam bardzo pomóc, jak będą gotowi. Josue znam bardzo dobrze od 10 lat. To wartościowy zawodnik, który daje dużo drużynie. Potrzebuje czasu by być dobrze przygotowanym, ale jestem pewien, że będzie dużym wzmocnieniem.



- Na sztucznej murawie gra się inaczej. Dla nas będzie to inny mecz, bo przywykliśmy do gry na naturalnej. Jednocześnie nie będzie to dla nas żadną wymówką jeżeli przegramy lub zremisujemy. Wczoraj trenowaliśmy na sztucznej murawie. Piłka będzie bardzo, bardzo szybka, ale jesteśmy profesjonalistami i musimy być gotowi na każdą okoliczność.