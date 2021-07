Mecz z Bodø/Glimt bez VAR-u

W środowym spotkaniu Bodo/Glimt - Legia nie będzie wykorzystana technologia VAR. Spotkanie w Norwegii poprowadzą arbitrzy z Albanii. Głównym będzie Juxhin Xhaja, a na liniach pomagać mu będą Denis Rexha i Dojando Myftari. Arbitrem technicznym jest Olsid Ferataj. Zgodnie z regulaminem UEFA co do zasady w rozgrywkach pucharowych VAR może być użyty dopiero od fazy play-off (4. runda eliminacji). UEFA zastrzegła sobie, że może zdecydować o użyciu tej technologii w wybranych spotkaniach. Mecz Bodø/Glimt - Legia Warszawa odbędzie się w środę, 7 lipca o godzinie 18:00. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. My zapraszamy na naszą tekstową RELACJĘ LIVE! na live.legionisci.com .

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 22 minuty temu, *.centertel.pl I co nam z tego varu jak sedziowie beda chcieli kogos wydymac to i tak wydymaja. Ogladalem tej zimy polska lige koszykowki i co tam sie wyprawia to wola o pomste do nieba . W pilce noznej te pomylki sedziow nie sa tak widoczne. A koszykowce ciagle sa faule i widac tam jak na dłoni jak sie drukuje mecze odpowiedz

UEFA = MAFIA - 55 minut temu, *.inetia.pl Wszystko zrobią żeby nas przekręcić. odpowiedz

Legion - 50 minut temu, *.centertel.pl @UEFA = MAFIA:

Nie pomyślałeś, że trochę wstyd pisać takie rzeczy przed pierwsza rundą eliminacji? odpowiedz

Nieznany - 39 minut temu, *.. @Legion: Sport to rywalizacja - rywalizacja ma to do siebie, że każdy na starcie, niezależnie od swojego poziomu ma równe szanse. Zastrzeganie, że VAR będzie używany w wybranych spotkaniach nieco wypacza tę teorię... Moim zdaniem albo VAR w każdym meczu eliminacyjnym albo w żadnym. Oczywiście może to działać zarówno na naszą korzyść, jak i na korzyść drużyny przeciwnej. Napisałbym, że to wstyd dla UEFA, ale ta organizacja niżej upaść nie może. Pozdrawiam i życzę nam wszystkim dobrego Wtorku i jeszcze lepszej Środy! odpowiedz

Sobo(L) ew - 14 minut temu, *.centertel.pl @Legion: ale czego tu się wstydzić? Trzeba mówić otwarcie co w tym burdelu się wyczynia, od lat dla nich liczy się tylko kasa i nic więcej, za nic mają sport.,, Założycieli Super Ligi chcieli wystraszyć i ukarać finansowo jak i wykluczeniem z LM i ci co się wystraszyli to zrezygnowali. uefa=mafia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.