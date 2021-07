Bilety na rewanżowy mecz FK Bodø/Glimt

Legia Warszawa rozpoczęła sprzedaż biletów na rewanżowy mecz z FK Bodø/Glimt, który odbędzie się w środę, 14 lipca o godzinie 20:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Zamknięta sprzedaż dla posiadaczy karnetów na sezon 2021/22 trwa od wtorku do czwartku, 8 lipca do godziny 12:00. Start sprzedaży otwartej nastąpi w czwartek, 8 lipca od godziny 12:00. Osobom, które przedłużyły karnet bez zwrotu środków, przysługuje prawo uczestnictwa w meczu z FK Bodø/Glimt w ramach tego karnetu. Wszyscy karnetowicze mogą dokonać zakupu na swoje miejsca, natomiast w przypadku sprzedaży otwartej nie wszystkie miejsca będą dostępne. Podczas sprzedaży otwartej osoby nieposiadające karnetu mają możliwość zakupu biletu w reżimie 50% pojemności stadionu. Bilety będą kodowane z zachowaniem obostrzeń. Bilety będą dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online . Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.

olew - 14 minut temu, *.vectranet.pl Beznadziejnie tanie te bilety. Legia nigdy nie będzie Wielkim Klubem stosując takie numery. Nie może bilet na LM kosztować mniej niż obiad w knajpie to teraz ok. 100 złotych. Słabe to ( i od lat to jest...) odpowiedz

Prawda - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @olew: napisałbym bym żebyś wypier.a.ał nie używając kropek ale wtedy pewnie komentarz nie przejdzie. odpowiedz

karneciarz - 34 minuty temu, *.net.pl Droga Redakcjo,

czyli, jak przedłużyłem karnet z zeszłego roku wchodzę normalnie?

Nie muszę drukować jakiś voucherów, logować się jeszcze i kupować biletu?

Po prostu już mam na karcie kibice, wchodzę normalnie?

Bo niektórzy czytam jakieś zniżki 50% wybierają?

Dzięki za odpowiedz bo znowu tu się robi zamieszanie... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Nie można kupić biletu, bo na nowym serwerze biletowym jest problem z założeniem konta ;-) odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Faken ja jestem zaszczepiony i to dwa razy. Wtedy chyba nie jestem liczony w limicie 50%? W telewizorze mówili, że zaszczepieni i ozdrowiciele się nie liczą do limitów. Wiecie coś faken? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @WładeczekMaciora zaszczepiony? odpowiedz

on - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie wiem o co ten płacz i tak zawsze w lato nie wypełniamy nawet w 50% stadionu... odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.18.128 Juz was ku... podzielili ma szczepionych i nieszczepionych... spójrzcie tylko w komentarze. O to chodziło i to z wami zrobili. odpowiedz

kabojas - 59 minut temu, *.inetia.pl @tomiacab: XDDD Co ty gadasz chłopie? Rozmowa jest na temat czy zaszczepieni liczą się do limitu frekwencji a ty tu wyjeżdżasz z jakimiś szurskimi teoriami. Czytanie ze zrozumieniem nie boli, polecam na następny raz. odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Nadciągamy z somsiadem faken! odpowiedz

Kuba89e - 4 godziny temu, *.play-internet.pl W dniu meczu chyba będą marne szanse na zakup biletu? odpowiedz

Zaszczepiony - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma czegoś takiego, że jak ktos jest zaszczepiony to moze kupić bilet i wtedy nie jest brany pod uwagę przy limicie 50%? odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zaszczepiony :



Jest ale według tego co piszesz to bilety przez dwa dni powinny być sprzedawane dla zaszczepionych, później dla tych bez szczepionki. Zaszczepieni wykupują bilety w 100% dla reszty nie ma nic. odpowiedz

J - 4 godziny temu, *.247.5 @Zaszczepiony : Nie, bo nie ma przepisów, które uprawniałby klub do weryfikacji tego czy jesteś zaszczepiony czy nie. Tutaj sprzedaż idzie w parze z podaniem pełnych danych osobowych + info, że jesteś szczepiony i już masz przetwarzanie przez klub danych wrażliwych. Ten sam problem mają hotelarze i organizatorzy innych imprez masowych. Różne są obejścia, ale mały pensjonat czy hotel to trochę inna skala i kategoria niż Legia Warszawa, żeby to obchodzić... odpowiedz

Tomek(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @J: Można sprzedać pełen stadion i podać na telebimie że jest 15 tysięcy. Przecież u nas to już sprawdzona metoda odpowiedz

