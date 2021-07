Kibice Rakowa przyjadą autokarami na mecz o Superpuchar

Czwartek, 8 lipca 2021 r. 12:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Rakowa Częstochowa przyjadą autokarami do Warszawy na mecz o Superpuchar Polski z Legią, który rozegrany zostanie w sobotę, 17 lipca o godzinie 20:00. Przyjezdni będą mieli okazjonalne koszulki, a za przejazd w obie strony - bilet na mecz i wspomniany "gadżet" - zapłacą 130 złotych. Będzie to druga wizyta Rakowa w ostatnim czasie w sektorze gości.



W lutym tego roku częstochowianie, pomimo meczu rozgrywanego bez udziału publiczności (obostrzenia covidowe), dotarli w okolice stadionu Legii w kilkadziesiąt osób, skąd zawróciła ich policja. We wrześniu 2019 roku Raków pojawił się w sektorze gości przy Ł3 w 646 osób i z czterema flagami.