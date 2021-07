Wieteska: Musimy zagrać na 100%

Wtorek, 6 lipca 2021 r.

- Wszyscy w drużynie zdajemy sobie sprawę z tego, że Bodø/Glimt to mocny zespół, którego głównymi atutami są aspekty ofensywne. Z tego powodu dużo pracowaliśmy nad defensywą. W rozegranych meczach kontrolnych również staraliśmy się przećwiczyć różne rozwiązania taktyczne pod naszego środowego rywala. Wiemy jak zagrać w Norwegii i wszyscy jesteśmy dobrej myśli - mówi przed meczem 1. rundy el. Ligi Mistrzów z Bodø/Glimt Mateusz Wieteska.



- Zniesienie zasady goli strzelonych na wyjeździe nie zmienia naszego podejścia. Zawsze chcemy wygrywać, niezależnie od tego czy gramy u siebie, czy na obcym stadionie. Zniesienie tej zasady powinno wpłynąć na atrakcyjność meczu. Drużyny nie będą kalkulować, tylko grać na sto procent i walczyć o każdą bramkę, bo każda z nich będzie bardzo ważna.



- Jesteśmy przygotowani do sztucznej murawy, na której rozegramy mecz. Wczoraj mieliśmy pierwszy trening na takiej nawierzchni, a dzisiaj czeka nas jeszcze oficjalny trening na stadionie Bodø/Glimt. Na pewno będzie to delikatna różnica, ale nie możemy szukać wymówek. Musimy wyjść i zagrać najlepiej jak potrafimy. Wydaje mi się, że te dwa treningi na sztucznej nawierzchni wystarczą, żebyśmy czuli się komfortowo podczas środowego spotkania.



- Dobrze, że na starcie trafiliśmy na taką drużynę. Od pierwszego meczu musimy grać na sto procent swoich możliwości. Każdy mały błąd może nas dużo kosztować, dlatego musimy zachować koncentrację. Wiem jednak, że dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy, dlatego jestem dobrej myśli przed samym spotkaniem.