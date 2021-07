Knutsen: Czuję, że mamy szansę

Wtorek, 6 lipca 2021 r. 17:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Mamy świadomość, że niektórzy z zawodników Legii grają obecnie w swoich reprezentacjach narodowych. Mamy w swojej drużynie dobrych piłkarzy, jesteśmy gotowi, żeby zaatakować w tym meczu. Czuję, że mamy szansę, ponieważ Legia jest dopiero w okresie przygotowawczym, poza tym normalnie grają na naturalnej murawie, a to jest różnica. Są zespołem atakującym, lubią posiadać piłkę i prowadzić grę. Są więc pod tymi względami zespołem podobnym do nas. Dla nas bardzo ważne jest zachować intensywność, szybko przechodzić z obrony do ataku. Mam nadzieję, że po 90 minutach to my będziemy zwycięzcami. To byłaby duża przewaga przed rewanżem w Warszawie - mówi przed środowym meczem el. Ligi Mistrzów trener Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen.



- Legia czasami gra w obronie 3 zawodnikami, a czasami 5 w zależności od sytuacji. Mam nadzieję, że uda nam się skutecznie przeprowadzić kontrataki. Ostatnio byliśmy bardzo skuteczni w ofensywie. Mam nadzieję, że uda nam się atakować wieloma zawodnikami. Jeśli dostaniemy szansę na odzyskanie piłki, wtedy będziemy mieli szansę na skonstruowanie akcji i strzelenie bramki.



- Myślę, że to Legia zdominuje mecz, ale my też chcielibyśmy to zrobić. Zawsze na początku meczu mamy pewność siebie, ale normalnie gramy przeciwko norweskim zespołom i to będzie dla nas coś nowego. Po raz pierwszy zagramy przeciwko drużynie z Polski. Jeśli faktycznie to oni będą prowadzić grę, dla nas będzie bardzo ważne, żeby dobrze się bronić. Bardzo ważne jest także, żebyśmy zaczęli mecz agresywnie. Myślę, że będziemy musieli poradzić sobie z wieloma sytuacjami jutro.



- Wiemy, że zmierzymy się z wielkim klubem, ze wspaniałą historią, z sukcesami nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Może nie w ostatnich kilku latach. Mamy wystarczająco dużo informacji na ich temat, oglądaliśmy mecze Legii. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu, ale wszystko okaże się na boisku.