Przedmeczowy spacer legionistów

W ramach aktywacji przed dzisiejszym meczem z Bodo/Glimt piłkarze Legii wybrali się na spacer ulicami 50-tysięcznego miasta. W porze meczu termometry mają wskazywać ok 19 stopni Celsjusza, ale możliwy jest deszcz. Mecz Bodø/Glimt - Legia Warszawa odbędzie się w środę, 7 lipca o godzinie 18:00. Transmisję spotkania będzie można śledzić na TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. My zapraszamy na naszą tekstową RELACJĘ LIVE! na live.legionisci.com . fot. Piotr Kucza / FotoPyK

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oby spacerkiem nie musieli wracać z Norwegii po rewanżu :-) odpowiedz

Howard Sandum - 1 godzinę temu, *.lyse.net I kveld blir det tap,Bodø Glimt eer i toppform! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Howard Sandum: Nie zesraj się XD odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl @Howard Sandum: Bodos fiasko til tross for toppform odpowiedz

Krzeszczu - 44 minuty temu, *.bredband2.com @Howard Sandum: Håller med dej. Bodö möter idag ett lag som är inget annat än en samling amatörer, med en amatör i ledningen. Utgången således kan bara vara ett, seger för "norska guttar". Men, hoppas på en fin tillställning och en fantastisk fotbollsmatch! odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Obyśmy po meczu powiedzieli: "to był spacerek". Do boju Legio! odpowiedz

L56 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W klapeczka to łatwo się potknąć.

I niezdolność do gry gotowa! odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.virginm.net A co tam Magiera pod hotelem stoii? odpowiedz

LM - 2 godziny temu, *.tpnet.pl O przegranej niech nawet nie mysla !! odpowiedz

Link 4 - 2 godziny temu, *.mm.pl Będzie wymówka jak przegrają. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Żeby tylko nóg nie potłukli na tych krzywych i śliskich ulicach faken jego mać! odpowiedz

Maciora kwik kwik - 2 godziny temu, *.com.pl @Władeczek: dziś wygramy! dwie maciory do zera... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.