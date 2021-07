Fiorentina zainteresowana Juranoviciem

Jak informują włoskie i chorwackie media, Fiorentina jest zainteresowana pozyskaniem Josipa Juranovicia. Portal tuttomercatoweb.com poinformował, że w ciągu najbliższych dni włoski zespół ma sfinalizować transfer Paula Liroli do Olympique Marsylia, a jego miejsce miałby zająć właśnie obrońca Legii Warszawa. Z kolei według Chorwatów, trwają już rozmowy w sprawie sprowadzenia Juranovicia. Serwis 24sata.hr informuje, że zdobył potwierdzenie o zainteresowaniu zawodnikiem ze źródeł zbliżonych do zawodnika. Na razie jednak transfer nie jest jeszcze bliski finalizacji.

xaxax - 4 sekundy temu, *.tpnet.pl 5 mln i go nie ma. Plus dodatki. Perkhart za 1,5 mln juro i mamy następcę młodszego. odpowiedz

stan - 5 minut temu, *.swisscom.ch jesli mamy go puscic to minimum 5mln euro, inaczej to smiech na sali, zacznijmy sie szanowac - wciaz mlody pilkarz z kontraktem ktory gra w mocnej europejskiej reprezentacji odpowiedz

Elquatro - 6 minut temu, *.chello.pl Żenić!!! odpowiedz

Skorpion (L) - 10 minut temu, *.play-internet.pl Hmm... Ciężko zrozumieć politykę transferową Mioduskiego. Jeżeli faktycznie zostałby sprzedany za 5-6 mln to ok, może ma to sens, żeby ratować budżet ale jak pójdzie za marne 2 mln to Prezes popełni błąd. odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 23 minuty temu, *.68.151 Czekam na ujawnienie kwoty na jaka przystanie Legia.. chialbym wierzyc ze bedzie to 5-7 mln euro ale zapewne loczek przyjmie 2-2,5 mln i uzna to za wielki sukces ;o)))) odpowiedz

