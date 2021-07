W 83. minucie meczu Legii z Bodø/Glimt na boisku pojawił się Mattias Johansson . Szwed wszedł na boisko na prawe wahadło za zmęczonego Kacpra Skibickiego , który w tym spotkaniu zanotował dwie asysty. Dla Johanssona, który trafił na Łazienkowską 2 tygodnie temu był to pierwszy mecz w barwach Legii.

bez - 30 minut temu, *.207.22 Bardzo duża pewność i doświadczenie od niego bije. Na pewno zjada Wietesa i Jędzę odpowiedz

kornel - 1 godzinę temu, *.orange.pl wydaje się bardzo pewny, gdy on był przy piłce czułem spokoj odpowiedz

Brawo. - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Jak dla mnie będzie to drugi Hlousek. odpowiedz

Bródno - 17 minut temu, *.play-internet.pl @Brawo.: dużo lepszy technicznie odpowiedz

