Trener ocenił występ Emreliego i Skibickiego

Środa, 7 lipca 2021 r. 20:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Legii ocenił występ Mahira Emreliego i Kacpra Skibickiego. Pierwszy z nich zdobył w tym spotkaniu dwie bramki, a drugi zanotował dwie asysty.



O Skibickim

- Jestem bardzo zadowolony z postawy Kacpra Skibickiego. Cały okres przygotowawczy szykowaliśmy go na tę pozycję, bo wiedzieliśmy, że „Jura” może nie dojechać na pierwsze spotkanie. Grając jako wahadłowy miał udział przy dwóch bramkach. Nie spalił się psychicznie. Było widać u niego lekkość i fantazję. To jest przyszłość naszej drużyny. Będzie rywalizował o miejsce z Juranoviciem i Johanssonem. W końcówce zabrakło mu siły, ale to wynikało z braku doświadczenia, praktycznie się nie zatrzymywał. Kilka razy z ławki podpowiadałem mu, by trochę zwolnił, ale chciał dobiec do każdej piłki, a czasami trzeba poregulować organizm. Trochę tego doświadczenia mu zabrakło.



O Emrelim

- Mahir Emreli zachował się tak, jak powinien się zachować napastnik. Druga bramka padła po takiej akcji, jakiej od niego oczekujemy. Zawsze będę chciał, by napastnik mocno pracował w defensywie. Dzisiaj jego zadaniem było pomaganie nam w tym, bo Bodo świetnie utrzymywało się przy piłce. Kilka razy nie był w tych miejscach, w których być powinien. Na pewno sobie na ten temat porozmawiamy i będziemy starali się to usprawnić. Jak na pierwsze spotkanie mistrzowskie wypadł obiecująco. Jak strzelasz bramki, to ludzie wokół ciebie nabierają przekonania do twojej osoby. Jest to bardzo ważne w przypadku napastnika.