Rafael Lopes: Byliśmy dzisiaj lepsi

- 2 godziny temu, *.plus.pl

Obrona wciąż do poprawy, szkoda gadać, łatwe bramki nam wpadły. Czuję niedosyt, dwie bramki zapasu mieliśmy na wyciągnięcie ręki. Emreli kozak, Skiba całkiem spoko w końcu. Muci pewnie na treningach wygląda okay, ale jak już gra to... Katastrofa. Kapustka dziś niby dobry, ale jakiś taki wolny. Było trochę fajnych kombinacji, fajne bramki, zwycięstwo. Całkiem dobry mecz. Za tydzień kolejna wygrana, publika musi też wpłynąć na rywala. To taki norweski Piast. Sukces, utrata gwiazd, a zostaje tylko solidność. My chcemy być ponad to.

