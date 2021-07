Pierwsze pucharowe zwycięstwo w Norwegii

Czwartek, 8 lipca 2021 r. 10:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem z Bodø/Glimt Legia Warszawa pięciokrotnie rywalizowała z drużynami z Norwegii w europejskich pucharach. Do wczoraj ani razu nie udało się Wojskowym zwyciężyć na norweskiej ziemi.



Pierwszy raz przypadł na sezon 1981/82, kiedy to w 1. rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów warszawiacy zmierzyli się w norweską Vålerengą. Legia u siebie pewnie wygrała 4-1, jednak na wyjeździe zdołała jedynie zremisować 2-2. Cztery lata później również w 1. rundzie, jednak tym razem Pucharu UEFA, legioniści trafili na Viking FK. Dwumecz ponownie poszedł po myśli warszawiaków - na własnym stadionie zwyciężyli 3-0, ale w Norwegii ponownie zakończyło się remisem (1-1). Z norweską ekipą piłkarze z "eLką" na piersi mierzyli się podczas Ligi Mistrzów w sezonie 1995/96. Ówcześnie w grupie Legia trafiła Rosenborg BK. Pierwsze spotkanie legionistów w roli gospodarza zakończyło się zwycięstwem 3-1, jednak drugie w Skandynawii porażką - Rosenborg BK ograł Legię aż 4-0.



W XXI wieku norweskim rywalem Legii był ponownie zespół z Trondheim. Obie ekipy spotkały się w 2012 roku podczas dwumeczu, który decydował o awansie do Ligi Europy. Legioniści tylko zremisowali przy Ł3 1-1 i przegrali 1-2 w Norwegii, przez co musieli uznać wyższość swojego przeciwnika. Już rok później naprzeciwko Legii stanęła ekipa, która wywodzi się z miejscowości oddalonej ponad 200 kilometrów od Trondheim, Molde FK. Była to trzecia runda kwalifikacyjna do Ligi Europy. Legia nie potrafiła dwukrotnie pokonać Molde, ale awansowała dzięki bramce zdobytej na wyjeździe. W Molde padł remis 1-1, a na Łazienkowskiej 0-0.



Środowa wygrana z Bodø/Glimt była więc pierwszą odniesioną w Norwegii przez zespół ze stolicy. Ponadto był to pierwszy w historii mecz Wojskowych rozegrany na kole podbiegunowym.



Bilans Legii w europejskich pucharach z drużynami z Norwegii:

4 zwycięstwa - 5 remisów - 2 porażki



1981/82 - Vålerenga Fotball 2-2 Legia

1981/82 - Legia 4-1 Vålerenga Fotball

1985/86 - Legia 3-0 Viking FK

1985/86 - Viking FK 1-1 Legia

1995/96 - Legia 3-1 Rosenborg BK (faza grupowa)

1995/96 - Rosenborg BK 4-0 Legia (faza grupowa)

2012/13 - Legia 1-1 Rosenborg BK

2012/13 - Rosenborg BK 2-1 Legia

2013/14 - Molde FK 1-1 Legia

2013/14 - Legia 0-0 Molde FK

2021/22 - Bodø/Glimt 2-3 Legia Warszawa

2021/22 - Legia Warszawa ?-? Bodø/Glimt