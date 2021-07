Kursy na mecz: Legia zdecydowanym faworytem do awansu

Środa, 14 lipca 2021 r. 08:05 Woytek

1,92 - tyle aktualnie wynosi kurs na wygraną Legii w dzisiejszym starciu z FK Bodø/Glimt. Optymizm wśród kibiców jest znacznie większy, więc gra po takim kursie wydaje się całkiem sensownym pomysłem. Tym bardziej, że w Fortunie cały czas obowiązuje prosty bonus na start, czyli pierwszy zakład bez ryzyka. Szczegóły poniżej.



LEGIA - BODO/GLIMT

1 1.92 X 3.80 2 3.90



Po korzystnym rezultacie pierwszego spotkania Legia jest zdecydowanym faworytem do awansu. Kurs na to zdarzenie wynosi zaledwie 1,17. Dziś wypadałoby zagrać na zero z tyłu... po kursie 2,43 lub chociaż na to, że Mahir Emreli ponownie wpisze się na listę strzelców po kursie 2,55.



Pełna oferta na mecz Legia Warszawa - Bodø/Glimt



Prosty bonus na start



Fortuna uruchomiła dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający na wygraną Legii w Bodø za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie.

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



