Rugbistki Legii wicemistrzyniami Polski!

Rugbistki Legii Warszawa wywalczyły wicemistrzostwo Polski w sezonie 2020/21! W sobotę w Gdańsku rozegrany został ostatni, finałowy turniej sezonu, którego gospodarzem były Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Dziewczyny z Trójmiasta już wcześniej były niemal pewne wywalczenia 11. tytułu mistrzowskiego, bo przed ostatnimi zawodami miały w tabeli 5 punktów przewagi nad drugą Legią. Legionistki rozpoczęły rywalizację od pewnej wygranej z Atomówkami Łódź 52-5, następnie pokonały KS Rugby Gietrzwałd 31-0, a w półfinale AZS AWF Warszawa 64-0. W finale legionistki zmierzyły się z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk, z którymi wygrały finał ostatniej rundy MP. Tym razem gdańszczanki zwyciężyły pewnie 41-0 i zapewniły sobi wygraną w siódmym turnieju. Biało-Zielone zgarnęły także nagrody indywidualne - MVP sezonu i turnieju została Karolina Jaszczyszyn, najlepszą juniorką została Julia Druzgała, a najlepszym młodzieżowcem - Natalia Pamięta. Brązowy medal MP wywalczył zespół Black Roses Posnanii Poznań. W dzisiejszych zawodach w naszym zespole zadebiutowała 17-letnia Kinga Szafrańska. Legia wystąpiła w Gdańsku w składzie: Sylwia Rolka (kapitan), Izabela Czumer, Laura Abucewicz, Agnieszka Kowalczyk, Martyna Koźlik, Kinga Szafrańska (młyn) oraz Tamara Czumer, Marta Nowosz, Ilona Zaishliuk, Monika Pietrzak, Marta Kopczyńska, Julia Sadowska (atak). Przed rokiem Legia zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski, a w roku 2019 rozgrywki zakończyły na 5. miejscu. To drugi srebrny medal legionistek w historii naszej sekcji - wicemistrzostwo udało się wywalczyć również w roku 2017 . Wyniki turnieju w Gdańsku: Venol Atomówki Łódź 5-52 Legia Warszawa AZS AWF Warszawa 31-5 Diablice Ruda Śląska KS Rugby Gietrzwałd 17-22 Venol Atomówki Łódź Diablice Ruda Śląska 0-73 Biało-Zielone Ladies Gdańsk Legia Warszawa 31-0 KS Rugby Gietrzwałd Biało-Zielone Ladies Gdańsk 64-0 AZS AWF Warszawa Półfinały: Legia Warszawa 53-0 AZS AWF Warszawa Venol Atomówki Łódź 0-68 Biało-Zielone Ladies Gdańsk Mecz o 5. miejsce: KS Rugby Gietrzwałd 17-26 Diablice Ruda Śląska Mecz o 3. miejsce: AZS AWF Warszawa 12-24 Venol Atomówki Łódź Finał: Biało-Zielone Ladies Gdańsk 41-0 Legia Warszawa Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski rugby7 w sezonie 2020/21: 1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 64 pkt. 2. Legia Warszawa 58 pkt. 3. Black Roses Poznania Poznań 42 4. Juvenia Kraków 32 5. AZS AWF Warszawa 30 6. Diablice Ruda Śląska 26 7. Venol Atomówki Łódź 22 8. Legia II Warszawa 20 9. KS Rugby Gietrzwałd 10

Szczęściarz - 2 godziny temu, *.52.135 Znowu drugie, jak Adaś Miauczyński odpowiedz

M. - 3 godziny temu, *.chello.pl Gratulacje drogie Panie! Jesteście dumą Legii! odpowiedz

