Plan przygotowań Legii II

Trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa wznowią treningi 12 lipca. W ubiegłym sezonie Wojskowi zajęli w tabeli III ligi 7. miejsce. Posadę trenera stracił Tomasz Sokołowski, a nowym szkoleniowcem został Marek Gołębiewski. Klub opublikował plan przygotowań do sezonu, który wystartuje 7 sierpnia. Wszystkie jednostki treningowe będą odbywały się w Legia Training Center, zespół rozegra też dwa mecze sparingowe. 24.07. Motor Lublin - Legia II Warszawa [w Lublinie] 31.07. Legia II Warszawa - Miedź II Legnica [w LTC]

Juras - 29 minut temu, *.plus.pl Dwa sparingi? To już nawet w B-klasie grają więcej! I czy trenerowi Gołebiewskiemu dokupia jakichś graczy, czy będzie zmuszony szlifować "diamenty"? odpowiedz

