Rok od otwarcia Legia Training Center

Wtorek, 20 lipca 2021 r. 08:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dziś mija rok funkcjonowania ośrodka treningowego Legii Warszawa, który powstał w gminie Grodzisk Mazowiecki. Od 20 lipca 2020 roku w Legia Training Center do wszystkich meczów przygotowuje się pierwsza drużyna. W ośrodku znajduje się sześć pełnowymiarowych boisk trawiastych, dwa ze sztuczną nawierzchnią, jedno niepełnowymiarowe do rozgrzewek i mniejszych gierek, a także małe dodatkowe place gry, z których chętnie korzystają młodsi zawodnicy na co dzień mieszkający w LTC. Na zimę jedno z boisk przykrywane jest balonem, który umożliwia trening nawet przy bardzo niesprzyjającej aurze.



Do wyłącznej dyspozycji pierwszej drużyny są dwa boiska, z czego jedno ma podgrzewaną murawę. W budynku znajdują się pokoje hotelowe i bursa, siłownia, wielofunkcyjna hala, basen, odnowa biologiczna oraz zaplecze medyczne i fizjoterapeutyczne. Funkcjonuje też kuchnia, nie brakuje miejsca na odprawy czy strefy relaksu. W LTC także pracuje spora część pracowników biurowych.



W sezonie swoje mecze rozgrywają drużyny młodzieżowe, Centralna Liga Juniorów, a także trzecioligowe rezerwy.



- Legia Training Center to kolejny projekt transformacyjny Legii. Dziesięć lat temu takim projektem był stadion, a teraz cała ta infrastruktura, bez której nie jesteśmy w stanie dotrzeć tam, gdzie chcemy. Zamierzamy dobić do czołówki klubów w Europie, więc musimy postawić na szkolenie - mówił dokładnie rok temu właściciel klubu, Dariusz Mioduski, który doprowadził do powstania tego obiektu.



Fotoreportaż z otwarcia LTC



Małego stadionu nie będzie



W planowanej koncepcji budowy LTC była także budowa małego stadionu, który dałby możliwość rozgrywania meczów w II czy III lidze. Okazuje się, że przynajmniej w najbliższej przyszłości, jednak on nie powstanie, choć był prezentowany w planach jeszcze podczas wmurowania kamienia węgielnego w maju 2019 roku. - Projekt, podobnie jak większość podobnej skali przedsięwzięć, był wielokrotnie optymalizowany, w tym ze względu na sytuację rynkową w branży budowlanej, ceny materiałów, możliwości budżetowe klubu, negocjacje z generalnymi wykonawcami, w tym tzw. dialog techniczny i inne czynniki - wyjaśnia Tomasz Zahorski, prezes Akademii Piłkarskiej Legii (APL), która odpowiada za powstanie i funkcjonowanie całego ośrodka.



Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację podjęto decyzję, że najważniejsze jest zakończenie inwestycji w takim zakresie i terminie, by ośrodek mógł zacząć normalnie funkcjonować. Cały koszt inwestycji oscylował w granicach 100 mln zł. Legia otrzymała 57 mln zł w formie 15-letniego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Budowę ośrodka wsparło Ministerstwo Sportu - w sumie w wysokości 24 mln zł w formie trzech dotacji, przy czym jedna z nich przyznana została na zaawansowanym etapie prac. - Jej wysokość (11,85 mln PLN) umożliwiła wykonanie 2 dodatkowych boisk wraz z instalacjami i oświetleniem, boiska bramkarskiego, małych boisk o nawierzchni sztucznej. Co istotne - umożliwiła nam zastosowanie lepszych rozwiązań technicznych i częściowy zakup wyposażenia np. w zakresie siłowni, hali sportowej, systemu sterowania, które optymalizowały koszty eksploatacji. W tej sytuacji zapadła decyzja, że z tych środków nie będzie budowany mini stadionik, który z punktu widzenia szkoleniowego nie były kluczowy dla inwestycji i może być zrealizowany de facto w dowolnym terminie w przyszłości - wyjaśnia prezes APL.



Miejsce na powstanie stadionu cały czas jest. Niedawno zakończono w tym miejscu przygotowanie murawy i postawiono bramki. Aktualnie montowane są także piłkochwyty. W tej chwili to jedyne pełnowymiarowe boisko w LTC bez oświetlenia.



- Warto wskazać, że APL przechodziła w trakcie całego procesu inwestycyjnego bardzo wnikliwe procedury kontrolne zarówno ze strony Ministerstwa Sportu, jak i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto już po otwarciu LTC, inwestycja została poddana standardowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, po której spółka otrzymała opinię bez jakichkolwiek zastrzeżeń - dodaje Zahorski.



Jak powstawało LTC?



Od początku budowy ośrodka regularnie relacjonowaliśmy Wam postęp prac. Jak zmienił się obraz okolicy? Możecie to obejrzeć na poniższych slajdach.



Kwiecień 2019 - kwiecień 2020



fot. Woytek / Legionisci.com

A jak z lotu ptaka LTC prezentuje się teraz? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku i zdjęć.