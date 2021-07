Bilety na mecz o Superpuchar Polski

Legia Warszawa rozpoczęła sprzedaż biletów na mecz o Superpuchar Polski, który odbędzie się w sobotę, 17 lipca o godzinie 20:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Zamknięta sprzedaż dla posiadaczy karnetów na sezon 2021/22 piątku 9 lipca do niedzieli 11 lipca, do godziny 12:00. Start sprzedaży otwartej nastąpi w niedzielę, 11 lipca o godzinie 12:00. Bilety będą dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online . Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.

Keymil - 49 minut temu, *.centertel.pl Już może być pełny stadion czy są jakieś obostrzenia ? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kiedy mecz z Górnikiem Zabrze?? odpowiedz

Donek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @:) : Hahahaha, rozumiem, przed spadkiem z ligi fajnie będzie od Legii ostatni oklep dostać co nie? odpowiedz

:) - 16 minut temu, *.chello.pl @Donek: chciałbym zobaczyć Poldiego poprostu odpowiedz

Wronkie - 2 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @:) : Podolski może nie zagrać, bo będzie miał nagranie w niemieckim "Mam talent" xD odpowiedz

Kali z Bali - 1 godzinę temu, *.chello.pl Normalne ceny to by były: 15 na raków, 20 bodo.

Skoro teraz są po 30 to po ile będą zakładając cud na IV rundę albo jakiś klasyk ligowy?

100ówka minimum... odpowiedz

Kalbar - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ceny normalne dla wszystkich. Tylko dziwne że mecz o el. LM jest tańszy dla karnetowiczów niż nic nie znaczący mecz o Superpuchar. odpowiedz

OJ OJ OJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak to takie ceny z mecz o SP :D Zawsze polityka cenowa na to wydarzenie była inna :D Może w końcu przewidują zwycięstwo :D odpowiedz

kabojas - 3 godziny temu, *.inetia.pl Trochę dziwne że bilety na mecz o puchar makrelowej są droższe od biletów na mecz z bodo odpowiedz

