Pekhart wraca do treningów

W ubiegłą sobotę reprezentacja Czech odpadła z Euro 2020. Po tygodniu odpoczynku Tomas Pekhart wróci w niedzielę do Warszawy, a od poniedziałku dołączy do drużyny. Wraz z najskuteczniejszym piłkarzem Ekstraklasy ubiegłego sezonu zajęcia wznowi Josip Juranović , który po mistrzostwach Europy odpoczywał 2 tygodnie. Niedziela jest dniem wolnym dla legionistów. W poniedziałek zespół będzie trenował po południu w Legia Training Center.

Zgred - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jeżeli Legia poważnie myśli o walce na 3 frontach to Pekhart powinien zostać. Dobry klub powinien mieć co najmniej dwóch skutecznych strzelców. A w pucharze powinni się ogrywać Rosołek i Lopes odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Po co nam Pekhart? Mamy Emreliego! odpowiedz

Zborek - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Felek: pójdź stąd odpowiedz

Wariat - 2 godziny temu, *.chello.pl Ahoj! odpowiedz

675 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pekhart z Emrelim w napadzie...ALE BYŁOBY PIĘKNIE !!! odpowiedz

Siwy - 3 godziny temu, *.02.net Jak Pekhart odejdzie to zrozumiem. Po mistrzostwach,32lata coś zarobic na koniec. Poza tym jest zastępstwo. Ale jak odejdzie Juranovic to się wkur...ie i to zdrowo a loczek pokaże ze można 3 prawych wahadlowych w jednym okienku wyj...ac! :-) odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Siwy: loczek co sezon pokazuje ze nie ma rzeczy niemożliwych i że zawsze może być gorzej niz jest ;) odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.plus.pl @Siwy: mógłby zostać i powalczyć o wejście do grupy LM, a później odejść, niby sporo bramek strzelił ale jak bym miał wybrać Peckhart czy Emreli postawił bym na tego drugiego. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @L: bo Pudel to wizjoner. My współcześni go nie zrozumiemy, ale może kolejne pokolenia... odpowiedz

P(L)EZES - 3 godziny temu, *.orange.pl I ani mi się waż zmieniać klub !!! :) odpowiedz

