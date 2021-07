Buzurgmehr i Rusiecki odchodzą z Legii

Futsalowa Legia poinformowała, że w sezonie 2021/22 nie zobaczymy w barwach naszego klubu dwóch zawodników, którzy w minionych rozgrywkach wywalczyli awans do ekstraklasy. Z klubu obejdzie 30-letni Konrad Rusiecki, który zdobył w ostatnim sezonie dwie bramki, jak również pochodzący z Tadżykistanu, również 30-letni Buzurgmehr Yusupov, znany jako "Boha", który do drużyny dołączył w połowie rozgrywek. Yusupov w minionym sezonie występy w futsalowej Legii łączył z grą w lidze okręgowej w drużynie Przyszłości Włochy. "Dziękujemy za zaangażowanie w budowę naszej drużyny oraz godne reprezentowanie barw warszawskiej Legii" - poinformowała futsalowa Legia. Yusupov Buzurgmehr "Boha" - fot. Bodziach

