Koszykówka

Koszykarze rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/22

Piątek, 9 lipca 2021 r. 17:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/22, od testów, które wczoraj i dziś przeprowadzono w hali OSiR Bemowo. W sobotę z kolei legioniści przejdą badania w Legia Training Center, a w poniedziałek rano odbędą pierwszy trening w hali.



Pierwszego dnia testy funkcjonalne i sprawnościowe przeszli młodzi zawodnicy naszej Akademii, którzy rozpoczną przygotowania do nowego sezonu wraz z pierwszym zespołem. Ma to m.in. związek z przebywaniem Jakuba Sadowskiego i Benjamina Didier-Urbaniaka na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski.



W piątek od godziny 8:30 testowani pod okiem Adama Blechmana (trenera przygotowania motorycznego), Jakuba Nowosada i Huberta Kowalewskiego (fizjoterapeutów) byli Grzesiek Kamiński, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka, Adam Kemp, Josh Sharkey i Muhammad-Ali Abdur-Rahkman. Trzej ostatni to nowi gracze naszego klubu.



W przyszłym tygodniu do zajęć dołączą Łukasz Koszarek, który po turnieju kwalifikacyjnym reprezentacji do IO w Tokio dostał dodatkowy tydzień wolnego oraz Raymond Cowels III.







fot. Bodziach