Futsal

Olczak: Chciałbym zdobyć mistrzostwo Polski

Sobota, 10 lipca 2021 r.

Mateusz Olczak dołączył do futsalowej Legii już po pierwszej rundzie rozgrywek i w pierwszym występie nabawił się urazu. Z bólem występował już właściwie do końca rozgrywek, w 9. spotkaniach zdobywając osiem bramek dla naszej drużyny, przyczyniając się do awansu legionistów do najwyższej klasy rozgrywkowej.



- Niestety doznałem urazu już w pierwszym meczu pucharowym przed sezonem i ta kontuzja ciągnęła się do końca sezonu. Nie miałem możliwości rozegrać całej rundy na odpowiednim poziomie, ale mimo wszystko udało się coś strzelić. W pierwszym meczu doznałem urazu mięśniowego i ciągnął się za mną do końca sezonu. Już wcześniej miałem podobny problem, więc może to była niedoleczona kontuzja z przeszłości. Na ten moment już jest OK i jestem gotowy na nowy sezon - mówi zawodnik w rozmowie z Legiafutsal.com.



Zawodnik ograny na poziomie ekstraklasy bardzo żałuje, że w minionym sezonie kibice nie mogli na żywo oglądać spotkań. - Uważam, że to największy minus poprzedniego sezonu. Widziałem jak kibice wspierali drużynę przed pandemią i zrobiło to na mnie mega wrażenie. Mimo obostrzeń kibice pokazali, że są z nami i nie mogę się doczekać chwili, jak otworzą trybuny i zagramy razem - mówi nasz zawodnik.



Olczak na co dzień pracuje jako strażak i w październiku powinien wyjechać na... Mistrzostwa Świata strażaków, które odbędą się w Holandii. Jakie z kolei jest największe sportowe marzenie 27-letniego futsalisty? - Złapałem kilka lat doświadczenia przy niesamowitych piłkarzach. Moim sportowym marzeniem jest zdobywanie najwyższych celów. Chciałbym zdobyć Mistrzostwo Polski i zagrać z Legią dalej. Reprezentacja jest nagrodą za dobre występy. Jeśli kiedyś na nią zapracuję, to będzie mi bardzo miło - mówi Mateusz.



