Siódme poty w LTC

Piątek, 9 lipca 2021 r. 15:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek po godzinie 15 piłkarze Legii wrócili z wyjazdu do Norwegii i od razu udali się do Legia Training Center, by odbyć jednostkę treningową. Zajęcia nie potrwały jednak długo, bo przerwała je potężna burza i ulewa. Piątkowy trening nie w żaden sposób pogoda nie zakłóciła, choć warunki nie należały do najłatwiejszych. Temperatura w pełnym słońcu grubo przekraczała 40 stopni, wilgotność powietrza także była daleka od ideału.



Fotoreportaż z treningu - 38 zdjęć Woytka



Na boisku stawili się prawie wszyscy piłkarze. Zabrakło jedynie Artura Boruca i Bartłomieja Ciepieli, był natomiast dawno niewidziany bramkarz Wojciech Muzyk i młody Maciej Kikolski. Muzyk stopniowo wraca do treningów - dziś pracował indywidualnie pod okiem Arkadiusza Białostockiego. Pozostała trójka golkiperów ćwiczyła z Ricardo Pereirą i Krzysztofem Dowhaniem.



Indywidualne zajęcia z Przemysławem Wielebskim nadal ma Jasur Yaxshiboyev. Uzbek oprócz biegania wdrażane ma ćwiczenia siłowe i lekkie zadania z piłką. Jego powrót do pełnego treningu jest kwestią dni.



Krótszy trening ze względu na indywidualne wyniki obciążeniowe miało czterech zawodników. Luquinhas, Andre Martins, Filip Mladenović i Artur Jędrzejczyk zeszli z boiska po części rozgrzewkowej. Pozostali pracowali na pełnych obrotach. Trening składał się z różnych gierek. Trener Wojskowych wyłapywał wszystkie niedokładne zagrania czy ustawienia, a także monitorował zaangażowanie w grę. Zawodnicy często korzystali z wodopoju i zakładali mokre ręczniki na głowy. W ostatniej 15-minutowej gierce nie wzięli udziału zawodnicy, którzy w środę grali dłużej: Mahir Emreli, Kacper Skibicki, Mateusz Hołownia, Mateusz Wieteska, Bartosz Kapustka i Bartosz Slisz. W tym samym czasie grali w siatkonogę na drugim boisku.



W sobotę legioniści będą pracowali przed południem, a niedzielę mają wolną. W poniedziałek do treningów z drużyną wrócą Tomas Pekhart i Josip Juranović, którzy w niedzielę zakończą urlopy po Euro 2020.



fot. Woytek / Legionisci.com