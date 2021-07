Konrad Matuszewski odszedł do Warty Poznań. Obrońca jest zawodnikiem Legii, jednak nigdy nie wystąpił w pierwszej drużynie. Matuszewski z Legią związany był od 2014 roku. Grał w młodzieżowych zespołach "Wojskowych" oraz w trzecioligowych rezerwach. Ostatnio był wypożyczony do pierwszoligowej Odry Opole, w której barwach rozegrał 29 meczów. Wcześniej grał również w pierwszoligowych Wigrach Suwałki. Z Wartą związał się trzyletnim kontraktem.

Legia Mistrz 2021 - 1 minutę temu, *.centertel.pl Szkoda. Rozegrał 29 spotkań w Opolu. Teraz przydałoby się roczne wypożyczenie do zespołu ekstraklasowego, a później sprawdzenie na obozie przygotowawczym. odpowiedz

HW - 1 godzinę temu, *.orange.pl W 2 nie zrobil kariery wiec bez placzu ze odszedl odpowiedz

