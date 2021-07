Trening: Praca w grupach, strzały i gierka

Komentarze (8)

Dietetyk - 27 minut temu, *.lewtelnet-access.de Cesiu, myślę że to ostania moja uszczypliwość przed awansem do następnej rundy.



Faktycznie biała koszulka tylko cie pogrubia, a to już nie Twoja wina obżarstwa tylko optyki koloru.



Nie spier do l tego!



odpowiedz

ziomix - 50 minut temu, *.com.pl Union Berlin zagięła parol na Luquinhasa odpowiedz

KibicL - 47 minut temu, *.plus.pl @ziomix: Już im pewnie wszolek polecił :/ odpowiedz

Kostek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kim jest ten drugi Lopes ?





Żółci: Miszta - Rose, Wieteska, Abu Hanna - Skibicki, Slisz, Kapustka, Mladenović - Lopes, Emreli, Lopes odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 22 minuty temu, *.orange.pl @Kostek: Luquinhas ;) thx! odpowiedz

Riko - 2 godziny temu, *.centertel.pl Boruc jak Ljuboja, praktycznie nie trenuje. A szkoda, bo jak pod koniec tamtego sezonu w końcu zgubił zbędne kilogramy to znowu był pewniakiem w bramce, teraz tych dodatkowych kilogramów znowu za dużo. odpowiedz

DaddyCooL - 1 godzinę temu, *.206.60 @Riko: 150 kilo najmarniej. Idzie w Czesława. Wstyd. odpowiedz

Realista - 30 minut temu, *.orange.pl @Riko: Boruc nigdy nie miał figury modela co nie zmienia faktu że jest ciągle świetnym bramkarzem. odpowiedz

