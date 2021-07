Rezerwy: Noiszewski i Ciach piłkarzami Legii

Poniedziałek, 12 lipca 2021 r. 14:45 Woytek, źródło: Legionisci.com, Legia.com

Nowym zawodnikiem trzecioligowych rezerw Legii został Karol Noiszewski. 21-letni defensywny pomocnik sezon 2020/21 spędził w Skrze Częstochowa. Trenerem częstochowian był Marek Gołębieski, który w nadchodzących rozgrywkach poprowadzi drużynę Legii. Do drużyny dołączył również występujący w ostatnim sezonie w III-ligowym Świcie Nowy Dwór Mazowiecki napastnik, Arkadiusz Ciach. 29-latek podpisał ze stołeczną drużyną kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia.



Ciach występował ostatnio w zespole Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. W 32 spotkaniach zdobył aż 22 bramki. Na poziomie polskiej III ligi rozegrał łącznie ponad 120 spotkań, w których strzelił 47 goli.





Karol Noiszewski karierę piłkarską rozpoczynał w rodzinnym mieście Mińsku Mazowieckim. Do końca sezonu 2017/18 występował w barwach miejscowej Mazovii. Rok później trafił do Rakowa Częstochowa, w którym wystąpił w 6 meczach I ligi.



Następnie reprezentował barwy II-ligowego Znicza Pruszków, w którym wystąpił w 31 meczach i zdobył 4 bramki. Ostatni sezon pod względem liczby rozegranych spotkań także miał udany, bo był podstawowym zawodnikiem Skry. Zagrał w sumie w 34 meczach i wywalczył z częstochowską drużyną awans do I ligi.