Pięciobój

Wyniki legionistów na ME seniorów

Niedziela, 11 lipca 2021 r. 15:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwaj pięcioboiści Legii Warszawa wzięli udział w Mistrzostwach Europy seniorów, które odbywają się w Niżnym Nowogrodzie, w Rosji. Łukasz Gutkowski, który niebawem wyleci na IO do Tokio, zakończył rywalizację w finale ME na miejscu 14. Drugi z legionistów, Daniel Ławrynowicz był 32.



Gutkowski w pływaniu uzyskał 13. wynik (2:08,19 min.), nieźle zaprezentował się również w turnieju szermierczym, a w jeździe konnej uzyskał najlepszy wynik spośród Polaków, zdobywając w tej konkurencji 271 punktów. Po trzech konkurencjach Łukasz plasował się na 20. miejscu. Dzięki bardzo dobremu rezultatowi (7. wynik) biegu ze strzelaniem, awansował w klasyfikacji generalnej na pozycję 14.



Jako pierwszy na ME startował Daniel Ławrynowicz, który w parze z Maciejem Dukielskim zajęli ósme miejsce w rywalizacji sztafet męskich.



Dzisiaj jeszcze Łukasz Gutkowski wystartuje w sztafecie mieszanej z Natalią Dominiak.