Tymczyk zostanie wypożyczony do Legii?

Według ukraińskicb mediów Ołeksandr Tymczyk może zostać wypożyczony do Legii. 24-latek jest prawym obrońcą, a całą swoją dotychczasową karierę spędził na Ukrainie. Obecnie jest zawodnikiem Dynama Kijów. W zeszłym sezonie rozegrał cztery mecze ligowe, dodatkowo dwukrotnie wystąpił w krajowym pucharze oraz w superpucharze. Wcześniej w roku 2018 został wypożyczony na 2,5 roku do ukraińskiej Zorii Ługańsk. W barwach Zorii wystąpił 72 razy. Warto dodać, że menadżerem Tymyczka jest agencją ProStar, która pod swoimi skrzydłami ma również Artema Szabanowa oraz Nazarija Rusyna .

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

GL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl P. Juranovic niech odejdzie czym najszybciej wiosna gral lepiej a poza tym jak chcial to gral jak nie to nie !! odpowiedz

LM - 3 godziny temu, *.tpnet.pl P.Juranovic jak chce to niech idzie zegnamy bez zalu a na LEGII nie zalezy ! Odjazd !!! odpowiedz

WL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Juz dwoch takich bylo wiec co nastepny do teatru !! odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.centertel.pl Czy przygoda z ukraińskim szrotem niczego ich nie nauczyła. odpowiedz

Levinho. Onet. pl - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Czyli Juranovicia żegnamy.... odpowiedz

Gregory - 7 godzin temu, *.chello.pl Niech oni już dadzą sobie spokój z tym szrotem z Ukrainy! odpowiedz

Levinho. Onet. Pl - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Gregory: obojętnie czy to się nam podoba czy nie, w piłkę potrafią grać lepiej jak niejedna nacja... odpowiedz

kibic - 3 godziny temu, *.106.196 @Levinho. Onet. Pl: Co nie zmienia faktu, że ci którzy do nas ostatnio trafili, to partacze i nieudacznicy, więc tej nacji lepiej podziękujmy. odpowiedz

0-711 - 7 godzin temu, *.plus.pl Dawać go, troche pograł na Ukrainie w Zorii i Stali, był teraz na Euro. Na bank się przyda! odpowiedz

Rytm - 7 godzin temu, *.centertel.pl Oby nie.

W przypadku odejścia Juranovica (oby wielkie NIE) Legia powinna ściągnąć tego Rumuna z Dinamo, o którym była mowa jakiś czas temu. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Rytm: Zgadzam się, młody perspektywiczny, na dorobku i chciałby przejść.... A nie wypozyczenie bez prawa pierwokupu... po co... odpowiedz

Pio - 3 godziny temu, *.chello.pl @Rytm: sorescu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.