Tak będą wyglądały nowe zielone koszulki

Przed startem nowego sezonu ligowego Legia Warszawa zaprezentuje nowy wzór koszulki. W internetowym sklepie Zalando pojawiła się możliwość zamówienia zielonej koszulki mistrzów Polski. Zaznaczamy: nie mamy potwierdzenia, że jest to rzeczywiście nowy zielony wzór, ale prezentujemy go poniżej ponieważ w tym samym sklepie pojawiły się koszulki innych klubów i sprawdziliśmy zgodne są ze stanem faktycznym (np Eintracht, Wolfsburg, Benfica, Barcelona). fot. Zalando

Komentarze (57)

+ dodaj komentarz

dodaj

1410 - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Kolejna kompromitacja… Nie dość ze wzór z d..u, to jeszcze można ja kupić na zalando przed oficjalną premierą. Jeszcze raz brawa dla włodarzy odpowiedz

bum - 47 minut temu, *.virginm.net Już pomijając ten fakt jak bardzo hooyowa jest ta koszulka i kilka poprzednich zaserwowanych nam kibicom to jeszcze nic.... Komedia zaczyna się od tego że zanim klub zaprezentował to można je kupić na Zalando hahahaha mistrzostwo.

Po prostu europejski poziom!!!!

Możliwe że na rynku już w Radomiu są ;)

Pozdr p mioduski po raz kolejny. Złodzieju paszteciarzu... Fujaro nieudaczniku odpowiedz

Nieznany - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Marudy,ładniejsza ta koszulka niż ostatnia zieleń z wcześniejszego sezonu.Podstawa to Biała i nikt i nic tego nie zmieni. odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tylko "L" a gdzie jest herb LEGII .!! odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trochę jakby moro... Nawet fajne są-takie są moje pierwsze wrażenia.Jednak zawsze byłem i będę za klasyką odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Taka to wstyd zalozyc !! odpowiedz

Basior - 2 godziny temu, *.shawcable.net Ale wiocha! odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl Ku...wa co sezon to gorzej odpowiedz

Nazgu(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Świetne :) odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jakoś nie za bardzo mi się podobają... odpowiedz

ferds - 3 godziny temu, *.chello.pl chciałbym żeby Legia miała wreszcie jasną, charakterystczną identyfikację w postaci koszulek. Jak, Argentyna , Ajax, Arsenal, Inter itd. Był świetny pomysł na powrót do tradycji nawiazujących do wojska z tym czarnym pasem, potem pas był szary, teraz jakiej ciapki, tu plan na pseudo-moro? Co to jest !!!? Każda dowolna szmata może być koszulką Legii byle do niej przykleić inicjał L??? odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.chello.pl Coraz brzydsze odpowiedz

Hol - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak Śląsk Wrocław. odpowiedz

przega - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Hol: Też mi to przypomina koszulkę Śląska z zeszłego sezonu odpowiedz

Rio - 3 godziny temu, *.oxynet.pl Prawie jak 500 plus PiS

Masakra odpowiedz

Legiony - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Rio: od roku mamy tego sponsora, tego samego co Atalanta czy Atletico i się czepiasz. odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.chello.pl @Legiony: ....no i co????? odpowiedz

TITO - 4 godziny temu, *.orange.pl a nowe białe będą? odpowiedz

MIRO - 4 godziny temu, *.com.pl Dlaczego na koszulkach meczowych nie ma herbu, tylko eLka w kółeczku? Czy znowu jesteśmy zakładnikami jakiejś wojenki o prawo do herbu, bo czegoś tu nie rozumiem? Proszę o odpowiedź na moje pytanie odpowiedz

WL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA powinna miec koszulki z roku 1916 !! odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl Czy naprawde nie mozna grac przez pare sezonow w tym samym komplecie?

Ja osobiscie widzialbym komplet z sezony ... 95/96 :) Czysty sentyment ;) odpowiedz

grzeziek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Pawciu: sponsor projektuje chyba koszulki. Wiec mamy gucio do gadania odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Tragiczne - co roku jest z tym coraz gorzej... odpowiedz

jezus - 4 godziny temu, *.vectranet.pl co za gowno, ja pierdziele odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.vectranet.pl biała z czarnym pasem kilka sezonów temu - HIT nie do pobicia!!!!! odpowiedz

McA - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @e(L)o: popieram to był hit odpowiedz

Pacz - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Znowu seledyn, zgroza! Zieleń powinna być soczysta, trawiasta, jasna jak z herbu, a nie brudna i wypłowiała. odpowiedz

NEO(L) - 5 godzin temu, *.chello.pl Potwierdzam, że na stronie Zalando jest dostępna ta koszulka. Cena 289 zł. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl @NEO(L): na Zalando już jest a oficjalnej prezentacji nie bylo?heh dział marketingu się nie postaral odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Koszulka przed praniem i po praniu to dwie różne koszulki. Ta jest przed, czy po? odpowiedz

Leśny pryk - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: mordo nawet nie masz konta na Zalando buhahhaha odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny pryk: Ty pewnie masz, ale obciach :)))) odpowiedz

Junior - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Masakra. Klasyczna biel. Poproszę odpowiedz

Melo1916 - 5 godzin temu, *.plus.pl jakie koszulki Śląska? przecież to nowy wzór adidasa reprezentacja Słowaci w takich grała tylko że niebieskich odpowiedz

Cerg - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Melo1916: zł Słowacja gra w najki odpowiedz

Rafek - 5 godzin temu, *.chello.pl ...identyczne jak śląska Wrocław....szef martetingu sie niepostaral



odpowiedz

zenek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Rafek: identyczne,pozatym,ze Śląska jasniejsze i inny kolor trzech pasków adidasa odpowiedz

Yeti - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @zenek: My wojskowi i oni wojskowi więc o co kaman??? odpowiedz

Art77 - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Fajne nawet powiem zajebiste odpowiedz

s - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Art77: zajebiste??? skąd ty mieszkasz??? odpowiedz

ding - 5 godzin temu, *.chello.pl Od lat (jeszcze na łamach NL) apelowałem o koszulki moro! odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Miejmy nadzieję, że to koszulka bramkarska... odpowiedz

robochłop - 5 godzin temu, *.orange.pl Koszulka na zdjęciu i na żywo-to dwie różne sprawy...niestety jeśli to nie fejk,to prawie xero koszulki Śląska...ps do redakcji-Eintracht piszemy przez CH... odpowiedz

BRL - 6 godzin temu, *.chello.pl Od jakiegoś czasu mówiłem, że zielone powinny być w moro, ale nie takie...

Fajnie, jakby białe były z czarnym pasem jak w 2016. odpowiedz

Zzp - 6 godzin temu, *.tele2.hr Śląsk wymienia garderobę? odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Zzp:

Dokladnie te same mam skojarzenia, wpierw kibice Śląska zrobili flagę Wojskowi która równie dobrze mogłaby wisieć u nas a teraz kopiuj wklej koszulki po nich tylko z innymi emblematami. odpowiedz

Arecki - 6 godzin temu, *.com.pl Dramat, brakuje jeszcze wzoru różowego... Tylko białe! odpowiedz

Daszka - 6 godzin temu, *.chello.pl Jak przystało na drużynę z wojskowym rodowodem, to motywy "maskujące" i quasi epolety - uzasadnione.

Mam nadzieję, że naszych piłkarzy nie będą powoływać na ćwiczenia WOT... odpowiedz

Marcin - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Lipa te koszulki. Jak coś to tylko białe ale to juz nie jest to. Nawet już coraz mnie kibiców przychodzi na biało. odpowiedz

Biała Siła - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Marcin: Pozwolę się nie zgodzić z Tobą ,moim zdaniem powinny być zielone ,może nie te ale zielone ,do białych jakoś nie jestem przekonany ,pozdrawiam. odpowiedz

Traktor - 6 godzin temu, *.190.3 Tragedia odpowiedz

pewne info - 6 godzin temu, *.telkab.pl W piątek 9 lipca przed wejściem na PKP Powiśle była sesja zdjęciowa w tych koszulkach ;) odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.chello.pl @pewne info: przeciez Powiśle jednoznacznie kojarzy się z KSP Polonią Warszawa.

"Do przerwy 0:1" Adam Bahdaj.. odpowiedz

Centrum - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @:) : a nie pomyliło ci się kolego Powiśle z Wolą ... to tak a propos " Do przerwy 0 : 1 " ... a tak przy okazji Mandżaro , Perełka i Paragon ;) odpowiedz

Markus Merk - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @:) : Powiśle to się kojarzy z filmem piłkarski poker. odpowiedz

Rdzenny - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Centrum: na Woli nie ma Poloni ! odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Rdzenny: xd jest więcej niż myślisz odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.