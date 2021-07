Dzięgielewski i Widejko wrócili do Legii

W poniedziałek rezerwy Legii Warszawa rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. Trzecioligowy zespół poprowadzi trener Marek Gołębiewski . Drużyna ma walczyć o awans do II ligi, a pomóc w tym mają doświadczeni zawodnicy, których sprowadza klub. Po latach do Legii wrócili Dawid Dzięgielewski i Bartosz Widejko . 28-letni Dzięgielewski występował w stołecznym klubie jako junior w sezonach 2009/10 i 2010/11. Następnie reprezentował barwy MKS-u Kutno, GKS-u Tychy, Pogoni Siedlce, GKS-u Bełchatów, Motoru Lublin, Górnika Łęczna i ostatnio Unii Skierniewice. Występuje w ataku oraz jako lewoskrzydłowy. W ostatnim sezonie zdobył dla Unii Skierniewice 12 goli. Z kolei 29-letni Widejko od połowy 2008 roku do końca 2012 grał w juniorach Legii i drużynie występującej w Młodej Ekstraklasie. Następnie jego kariera to kluby: Wigry Suwałki, Lechia Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Łódź, Puszcza Niepołomice, RKS Radomsko. Ostatni sezon spędził w Olimpii Grudziądz. Najczęściej występuje na lewej obronie, ale ma także spore zapędy ofensywne. Zespół ma wzmocnić także jeden zawodnik ze Skry Częstochowa, której trenerem w ubiegłym sezonie był Gołębiewski.

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wygląda na to, że nasz wizjoner zaczyna spełniać obietnice. Kiedyś, w jakimś wywiadzie stwierdził, że chciałby żeby piłkarze, którzy odeszli z Legii do innych klubów jeszcze wrócili na koniec kariery do Legii. No to wracają;) odpowiedz

ws - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Widejko na lewego wahadłowego do jedynki jak złapie formę odpowiedz

No i bajka - 9 godzin temu, *.plus.pl Pięknie dodać kilku młodych i awans do II Ligii a później po ograniczenia na szczeblu centralnym do I zespołu młodych. Ma to sens. odpowiedz

Żmija - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Po co wzmacniać rezerwy? Niech grają tam młodzi i niegrający w jedynce. Chyba taka jest idea rezerw... odpowiedz

lile - 7 godzin temu, *.com.pl @Żmija : rezerwy mają awansować wyżej, żeby właśnie młodzi mogli się później ogrywać na wyższym szczeblu... odpowiedz

