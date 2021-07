#DlaPanaLucjana

Nie powstanie boisko Lucjana Brychczego na Ochocie

Czwartek, 15 lipca 2021 r. 21:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W czwartek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ogłoszono wyniki głosowania mieszkańców Warszawy w ramach 8. edycji budżetu obywatelskiego (na rok 2022). Z inicjatywy kibica Legii - "Bobicza", w obszarze ogólnomiejskim, zgłoszony był projekt budowy boiska Lucjana Brychczego na terenie Zespołu Szkół nr 26 przy ulicy Urbanistów 3 na warszawskiej Ochocie. Niestety nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów.



Spośród ponad 120 projektów zgłoszonych w obszarze ogólnomiejskim realizowanych będzie 17. Najwięcej głosów uzyskał projekt "Duże drzewa w Warszawie - zieleń, cień i czyste powietrze" - 33 795 głosów. Na boisko oddano 4 707 głosów, a potrzeba było ponad 2 razy tyle.



- Podziękowania dla tych wszystkich, którzy pomogli mi ten projekt przygotować, dla tych wszystkich którzy pomogli w jego promocji i dla tych wszystkich którzy poświęcili swój czas i zagłosowali. Bardzo to doceniam i od razu mówię, że zamierzam Was wykorzystać w przyszłości. W sumie zebraliśmy 4 707 i należy to uznać za wynik słaby biorąc pod uwagę potencjał, kampanię i sam kontekst projektu. Projekt zbliżony budżetowo, który uzyskał niezbędną ilość głosów miał ich 11 752 (szacowałem że będzie potrzebne ok 15 tys). Zabrakło więc sporo - poinformował pomysłodawca akcji. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.



We wcześniejszej edycji budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na ścianie jednej ze szkół na Ochocie powstał mural Kazimierza Deyny.



Projekt budowy Boiska Lucjana Brychczego zakładał budowę boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych, namalowanie muralu (na podstawie zdjęcia Eugeniusza Warmińskiego) oraz zakup 1916 piłek dla szkół i przedszkoli w Warszawie (958 piłek juniorskich w rozmiarze 4 dla szkół i 958 piłek dziecięcych w rozmiarze 3 dla przedszkoli). Boisko i mural miały znajdować się na terenie Zespołu Szkół nr 26 przy ulicy Urbanistów 3 na warszawskiej Ochocie. Planowany koszt inwestycji wynosił 2 miliony 189 tysięcy 520 złotych, który obejmowała pełną dokumentację, wykonanie prac budowlanych, instalację monitoringu, eksploatację, zakup piłek, oznakowanie i namalowanie muralu.







Stan obecny: