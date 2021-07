Inaki Astiz trenuje z rezerwami

Inaki Astiz, któremu wraz z końcem sezonu wygasł kontrakt z Legią, pozostaje w klubie. Hiszpan nie zwiesił jednak butów na kołku, a właśnie rozpoczął przygotowania do sezonu z trzecioligową drużyną i przez kolejny rok będzie zawodnikiem stołecznej drużyny. Ponadto pierwszą drużynę opuściło trzech młodych zawodników - Jehor Macenko, Kacper Skwierczyński i Wiktor Kamiński. Oni także trenują z "dwójką". Oprócz transferów, o których dziś informowaliśmy, na treningu pojawiło się dwóch wcześniej wypożyczanych graczy: Tomasz Nawotka i Nikodem Niski. Więcej informacji na temat przygotowań dwójki umieścimy wieczorem.

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czas najwyzszy zeby wywalczyli awans do 2 a nastepnie na zaplecze ! Powodzenia LEGIO II.!! odpowiedz

kabojas - 2 godziny temu, *.inetia.pl @SF: rezerwy mogą grać w 1. lidze? odpowiedz

dzl - 2 godziny temu, *.mm.pl @kabojas: najwyższy poziom dla rezerw to II liga odpowiedz

ja - 30 minut temu, *.mm.pl @SF: mogą grać nawet w 1 lidze. Od zeszłego roku zmieniły się zasady

Marcel - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @dzl: Ja gdzieś ostatnio czytałem, że niedawno to się zmieniło i rezerwy będą mogły już grać o jeden poziom rozgrywkowy niżej od pierwszej drużyny. odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Chyba będzie duża presja na awans w tym sezonie. odpowiedz

